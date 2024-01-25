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Девушку убили много лет назад

Пятого полицейского задержали по делу об убийстве Наташи Матюхиной под Новосибирском

25 января 2024, 07:18
Фото: 1MI
Девушку убили много лет назад

Полицейского задержали по делу об убийстве Наташи Матюхиной под Новосибирском

В деле об убийстве 14-летней школьницы в Новосибирской области задержали пятого полицейского.

Появилось новое развитие в деле о смерти 14-летней девочки в Усть-Таркском районе. Наташа Матюхина пропала в марте 2010 года, когда ночью шла домой после клуба. Подруга проводила ее до перекрестка, а до дома оставалось всего 300 метров. Однако Наташу больше никто не видел.

Лишь летом 2023 года следователи озвучили версию о том, что случилось с девочкой: якобы двое пьяных полицейских, которые дежурили в селе Яркуль на «Волге» сбили Наташу. Она была жива, но правоохранители вместо помощи могли вывезти ее из села и добить. Найти останки не удалось до сих пор.

В ходе расследования стало известно, что один из сотрудников — начальник участковых в Усть-Таркском районе — знал о смерти Наташи и прикрыл своих коллег. Также выяснилось, что он мог быть причастен к смерти еще одного пропавшего жителя — 26-летнего Владимира Поторокина. По версии следствия, вместе с начальником местного уголовного розыска они якобы убили Поторокина через три года после смерти школьницы, пишет КП-Новосибирск.

Также появилось предположение, что пятый полицейский может быть связан с делом об убийстве. Сейчас начальника изолятора временного содержания районного отдела полиции задержали.

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