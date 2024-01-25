Пятого полицейского задержали по делу об убийстве Наташи Матюхиной под Новосибирском

В ходе расследования стало известно, что один из сотрудников — начальник участковых в Усть-Таркском районе — знал о смерти Наташи и прикрыл своих коллег. Также выяснилось, что он мог быть причастен к смерти еще одного пропавшего жителя — 26-летнего Владимира Поторокина. По версии следствия, вместе с начальником местного уголовного розыска они якобы убили Поторокина через три года после смерти школьницы, пишет КП-Новосибирск.