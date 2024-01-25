Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
В честь Дня российского студенчества, вице-мэр Новосибирска, Анна Терешкова, опубликовала фотографию своих студенческих лет.
Она вспомнила свое активное участие в различных студенческих мероприятиях, таких как игры КВН и руководство строительными студенческими отрядами.
«Вспоминаю, что когда училась в институте, играла в КВН, была командиром строительных студенческих отрядов, была культургом факультета, а иногда еще и училась. Было здорово! Желаю вам и нам всем на всю жизнь сохранить это светлое удивительное время в себе!», — написала Терешкова.