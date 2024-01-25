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Студентка в молодости/вице-мэр сейчас

Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

25 января 2024, 01:41
Фото: Анна Терешкова/ВКонтакте
Студентка в молодости/вице-мэр сейчас
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала свое фото студенческих лет и поздравила всех с Днем российского студенчества.

В честь Дня российского студенчества, вице-мэр Новосибирска, Анна Терешкова, опубликовала фотографию своих студенческих лет.

Она вспомнила свое активное участие в различных студенческих мероприятиях, таких как игры КВН и руководство строительными студенческими отрядами.

«Вспоминаю, что когда училась в институте, играла в КВН, была командиром строительных студенческих отрядов, была культургом факультета, а иногда еще и училась. Было здорово! Желаю вам и нам всем на всю жизнь сохранить это светлое удивительное время в себе!», — написала Терешкова.
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