Почтальонам в НСО хотят повысить зарплату за счет налоговых льгот для Почты России

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В случае принятия поправок АО «Почта России» освободят от транспортного налога и налога на имущество. В 2024 году в бюджете НСО в денежном эквиваленте это 6,5 млн рублей — их планируют направить на повышение зарплат для почтальонов.
Подписать соглашение об этом между правительством Новосибирской области и АО «Почта России» планируют в феврале, во время визита в Новосибирск генерального директора АО «Почта России».
Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что освободившиеся средства нужно направить на людей.
Принимаемые регионами налоговые преференции для «Почты России» должны положительно сказаться на зарплатах сельских почтальонов. На их повышение, считаю, нужно направить освобождающиеся средства. Для этого деньги, конечно, необходимо «окрасить», чтобы они не могли быть использованы для других целей (скажем, аренды новых офисов или пополнения автопарка), — сказал в своем телеграм-канале Ярослав Нилов.