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Сельским почтальонам Новосибирской области повысят зарплату

Почтальонам в НСО хотят повысить зарплату за счет налоговых льгот для Почты России

25 января 2024, 03:47
Фото: Мария Грехова / 1MI

Сельским почтальонам Новосибирской области повысят зарплату

Сельским почтальонам в Новосибирской области хотят повысить зарплату за счет введения налоговых льгот для Почты России. Об этом заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. Сейчас зарплата почтальонов в селах составляет 20 тысяч рублей с учетом районного коэффициента.

В случае принятия поправок АО «Почта России» освободят от транспортного налога и налога на имущество. В 2024 году в бюджете НСО в денежном эквиваленте это 6,5 млн рублей — их планируют направить на повышение зарплат для почтальонов.

Подписать соглашение об этом между правительством Новосибирской области и АО «Почта России» планируют в феврале, во время визита в Новосибирск генерального директора АО «Почта России».

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что освободившиеся средства нужно направить на людей.

Принимаемые регионами налоговые преференции для «Почты России» должны положительно сказаться на зарплатах сельских почтальонов. На их повышение, считаю, нужно направить освобождающиеся средства. Для этого деньги, конечно, необходимо «окрасить», чтобы они не могли быть использованы для других целей (скажем, аренды новых офисов или пополнения автопарка), — сказал в своем телеграм-канале Ярослав Нилов.
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Зарплата#Почта россии#Алёна Рогонова
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