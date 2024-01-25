Семка: серийное производство «Охотника» в НСО начнется во второй половине года

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На данный момент проводится финальная стадия испытаний беспилотного летательного аппарата на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
«Я думаю, что серийное производство начнется во второй половине года», — заявил Сергей Семка в пресс-центре ТАСС.
Выкатка первого образца БПЛА «Охотник» состоялась в декабре 2021 года. Позже сообщалось, что испытания планируется завершить до конца 2023 года. Предполагается, что летательный аппарат будет нести неуправляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области закупят десять дронов для мониторинга лесов.