Семка: серийное производство «Охотника» в НСО начнется во второй половине года

Выкатка первого образца БПЛА «Охотник» состоялась в декабре 2021 года. Позже сообщалось, что испытания планируется завершить до конца 2023 года. Предполагается, что летательный аппарат будет нести неуправляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.