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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Серийное производство дрона «Охотник» планируется начать летом нынешнего года

Семка: серийное производство «Охотника» в НСО начнется во второй половине года

25 января 2024, 10:40
Фото: Министерство обороны РФ
Серийное производство дрона «Охотник» планируется начать летом нынешнего года

Вице-губернатор НСО Семка назвал предполагаемую дату начала выпуска «Охотника»

Начало серийного производства беспилотного летательного аппарата «Охотник» планируется начать во второй половине 2024 года. Об этом сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

На данный момент проводится финальная стадия испытаний беспилотного летательного аппарата на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

«Я думаю, что серийное производство начнется во второй половине года», — заявил Сергей Семка в пресс-центре ТАСС.
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Выкатка первого образца БПЛА «Охотник» состоялась в декабре 2021 года. Позже сообщалось, что испытания планируется завершить до конца 2023 года. Предполагается, что летательный аппарат будет нести неуправляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области закупят десять дронов для мониторинга лесов.

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