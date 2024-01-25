Супруге ветерана МЧС присвоили звание «Мать-героиня» по приказу Президента РФ

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Новосибирцы Ольга и Сергей Мацепуро уже проживают вместе более 27 лет. За все это время у них родилось 14 детей, девять мальчиков и пять девочек. Старшему сыну уже 26 лет, а самой младшей дочери только семь.
Сибиряк служил в пожарной охране 32 года и недавно вышел на заслуженный отдых. Его жена Ольга работает инженером на заводе по производству микросхем. Недавно она успешно окончила вуз, получив красный диплом.
В 2024 году, который объявлен Годом семьи, Ольге Мацепуро было присвоено звание «Мать-героиня» указом президента России.
«Для нее это было приятной неожиданностью. Супруги считают, что не бывает идеальных семей, но стараться к гармоничным отношениям нужно всегда. Семья — это одно целое, несмотря и вопреки всем обстоятельствам», — рассказали в МЧС.