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Ольга — супруга ветерана МЧС

Супруге ветерана МЧС присвоили звание «Мать-героиня» по приказу Президента РФ

25 января 2024, 04:54
Фото: 1MI
Ольга — супруга ветерана МЧС
Президент России присвоил звание «Мать-героиня» супруге ветерана пожарной охраны, у которой 14 детей.

Новосибирцы Ольга и Сергей Мацепуро уже проживают вместе более 27 лет. За все это время у них родилось 14 детей, девять мальчиков и пять девочек. Старшему сыну уже 26 лет, а самой младшей дочери только семь.

Сибиряк служил в пожарной охране 32 года и недавно вышел на заслуженный отдых. Его жена Ольга работает инженером на заводе по производству микросхем. Недавно она успешно окончила вуз, получив красный диплом.

СемьяСемья
СемьяСемья
Семья
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В 2024 году, который объявлен Годом семьи, Ольге Мацепуро было присвоено звание «Мать-героиня» указом президента России.

«Для нее это было приятной неожиданностью. Супруги считают, что не бывает идеальных семей, но стараться к гармоничным отношениям нужно всегда. Семья — это одно целое, несмотря и вопреки всем обстоятельствам», — рассказали в МЧС.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Награда#МЧС#Эмилия Губарева#Мама
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