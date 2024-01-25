ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
За прошлый год было сдано в эксплуатацию 17 672 квартиры общей площадью 895 300 квадратных метров, причем средняя площадь каждой составляла 50,66 квадратных метра — такие данные представил Сергей Николаев.
Первое место в рейтинге заняла ГК «Дискус», которая предоставила 7549 квартир общей площадью 390 180 кв. м. Компания работает в Просторном и Плющихинском жилмассивах. Большой показатель «Дискуса» не связан с эффективностью строительного бизнеса группы компаний Алексея Джулая, а скорее наоборот. Ранее мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых лет. Отчет о прорывной сдаче 1,6 млн кв. м жилья основан на приписке данных о домах, фактически, построенных и заселенных в прошлые годы. Конкретно речь идет о 33 домах ГК «Дискус», которые уже заселены, но не были официально сданы в эксплуатацию. Этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. Документы мэрия подписала только после внесения представления прокуратуры мэру.
На втором месте расположилась КПД «Газстрой» с 2740 квартирами и общей площадью 126 776 кв. Ее проекты находятся в Ленинском, Калининском и Новосибирском районах.
Третье место заняла ГК «Расцветай», представившая 1497 квартир общей площадью 68 175 квадратов.
На четвертом месте оказалась ГК «Мета», которая построила 1134 квартиры в ЖК «Тихомиров», «МАЯК» и на «Ясном берегу», площадь которых 50,30 кв. метров каждая.
Пятое место заняла компания «Жилищная инициатива» со 860 квартирами общей площадью 49 979 квадратных метров.
Шестое место в рейтинге заняла ГК «Энергомонтаж», представившая 749 квартир общей площадью 45 843 квадратных метров. Ее проекты включают «Атом», «Династию», «Приозерный» и Infinity.
Седьмое место досталось девелоперу ПСФ с 934 сданными квартирами общей площадью 40 151 кв. м, пишет «АиФ Новосибирск».
Застройщик «Брусника» занимает восьмое место, построив 621 квартиру общей площадью 39 917 квадратных метров.
Девятое место в рейтинге заняла ГК «Союз» с 758 квартирами общей площадью 39 445 кв. м.
И на десятом месте расположилась ГК СМСС, которая сдала в эксплуатацию 830 квартир общей площадью 37 794 кв. м.