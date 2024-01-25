atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Какие застройщики в топе

ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год

25 января 2024, 03:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какие застройщики в топе

Опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год

В Новосибирске опубликовали сводку о деятельности строительных компаний за 2023 год. В результате исследования аналитика Сергея Николаева был составлен топ-10 застройщиков города по объему введенного жилья в эксплуатацию.

За прошлый год было сдано в эксплуатацию 17 672 квартиры общей площадью 895 300 квадратных метров, причем средняя площадь каждой составляла 50,66 квадратных метра — такие данные представил Сергей Николаев.

Первое место в рейтинге заняла ГК «Дискус», которая предоставила 7549 квартир общей площадью 390 180 кв. м. Компания работает в Просторном и Плющихинском жилмассивах. Большой показатель «Дискуса» не связан с эффективностью строительного бизнеса группы компаний Алексея Джулая, а скорее наоборот. Ранее мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых лет. Отчет о прорывной сдаче 1,6 млн кв. м жилья основан на приписке данных о домах, фактически, построенных и заселенных в прошлые годы. Конкретно речь идет о 33 домах ГК «Дискус», которые уже заселены, но не были официально сданы в эксплуатацию. Этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. Документы мэрия подписала только после внесения представления прокуратуры мэру.

«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023
Узнать подробнее

На втором месте расположилась КПД «Газстрой» с 2740 квартирами и общей площадью 126 776 кв. Ее проекты находятся в Ленинском, Калининском и Новосибирском районах.

Третье место заняла ГК «Расцветай», представившая 1497 квартир общей площадью 68 175 квадратов.

На четвертом месте оказалась ГК «Мета», которая построила 1134 квартиры в ЖК «Тихомиров», «МАЯК» и на «Ясном берегу», площадь которых 50,30 кв. метров каждая.

Пятое место заняла компания «Жилищная инициатива» со 860 квартирами общей площадью 49 979 квадратных метров.

Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Узнать подробнее

Шестое место в рейтинге заняла ГК «Энергомонтаж», представившая 749 квартир общей площадью 45 843 квадратных метров. Ее проекты включают «Атом», «Династию», «Приозерный» и Infinity.

Седьмое место досталось девелоперу ПСФ с 934 сданными квартирами общей площадью 40 151 кв. м, пишет «АиФ Новосибирск».

Застройщик «Брусника» занимает восьмое место, построив 621 квартиру общей площадью 39 917 квадратных метров.

Девятое место в рейтинге заняла ГК «Союз» с 758 квартирами общей площадью 39 445 кв. м.

И на десятом месте расположилась ГК СМСС, которая сдала в эксплуатацию 830 квартир общей площадью 37 794 кв. м.

Читайте также:
Продажи новостроек в Новосибирской области выросли почти на 350%В Новосибирске мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых летМэрия Новосибирска взыскала 50 млн задолженности за аренду земли с компании «Дискус»
#Город#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Рейтинг#Жилье#Эмилия Губарева#Квартиры#Застройщики
Подпишитесь
Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
Вчера, 07:58
«Возня, цирк, балаган»: депутат Бурмистров о выборе нового мэра Новосибирска
23 января, 05:42
«Локоть — всё»: что произошло за время финального отпуска мэра Новосибирска
Вчера, 02:00
«Неприятная вещь»: губернатор Травников рассказал, что выплатил ипотеку с 18% ставкой
Вчера, 07:40
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Сегодня, 01:41
Против переноса столицы в Новосибирск высказался губернатор Андрей Травников
Вчера, 01:30