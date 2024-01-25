ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год

Первое место в рейтинге заняла ГК «Дискус», которая предоставила 7549 квартир общей площадью 390 180 кв. м. Компания работает в Просторном и Плющихинском жилмассивах. Большой показатель «Дискуса» не связан с эффективностью строительного бизнеса группы компаний Алексея Джулая, а скорее наоборот. Ранее мэрия отчиталась о рекорде в строительстве за счет домов прошлых лет. Отчет о прорывной сдаче 1,6 млн кв. м жилья основан на приписке данных о домах, фактически, построенных и заселенных в прошлые годы. Конкретно речь идет о 33 домах ГК «Дискус», которые уже заселены, но не были официально сданы в эксплуатацию. Этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. Документы мэрия подписала только после внесения представления прокуратуры мэру.