У редких мартышек диана в Новосибирском зоопарке родился детеныш

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Пополнение в семействе обнародовала постоянная посетительница зоопарка и фотограф Анна Новикова, которой удалось заснять родителей и малыша.
Предлагаем посмотреть милое видео, как справляются родители со своими обязанностями.
Мартышка диана внесена в Международную Красную книгу. В Новосибирском зоопарке пара этих обезьян поселилась в 2007 году. Сейчас в зоопарке живет группа мартышек диана — самец и две самки.