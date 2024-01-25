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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

У мартышек диана в Новосибирском зоопарке родился детеныш

У редких мартышек диана в Новосибирском зоопарке родился детеныш

25 января 2024, 10:39
Фото: Новосибирский зоопарк
У мартышек диана в Новосибирском зоопарке родился детеныш

У краснокнижных мартышек в Новосибирском зоопарке родился детеныш

У мартышек диана в Новосибирском зоопарке родился детеныш. Это седьмой малыш с момента появления пары обезьян этого вида в зоопарке в 2007 году.

Пополнение в семействе обнародовала постоянная посетительница зоопарка и фотограф Анна Новикова, которой удалось заснять родителей и малыша.

Предлагаем посмотреть милое видео, как справляются родители со своими обязанностями.

Мартышка диана внесена в Международную Красную книгу. В Новосибирском зоопарке пара этих обезьян поселилась в 2007 году. Сейчас в зоопарке живет группа мартышек диана — самец и две самки.

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