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Участники СВО обращаются за помощью

В Новосибирской области 300 участников СВО получили психологическую помощь

25 января 2024, 01:32
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Участники СВО обращаются за помощью
В Новосибирской области 300 участников спецоперации получили помощь психолога. Об этом сообщила Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения региона.

По данным замминистра Минздрава, солдаты страдают от стресса после травматических ситуаций и им нужна поддержка для восстановления эмоционального равновесия.

Только в 2023 году около 10 тысяч жителей посетили медико-психологические консультации в рамках программы, из них 300 — это участники СВО. На сегодняшний день в области работают 58 кабинетов, которые были открыты летом 2023 года.

«Обратиться по поводу стресса из-за предстоящей операции, тяжелой хронической болезни, семейных проблем, рабочих, школьных конфликтов может любой житель региона. Направляют на прием участковые врачи. Можно записаться на консультацию и самостоятельно в регистратуре. Сегодня работают уже 58 таких кабинетов, из них 26 — в районах области», — уточнили в министерстве.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Минздрав#Поликлиника#СВО#Психолог#Эмилия Губарева
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