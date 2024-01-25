В Новосибирской области 300 участников СВО получили психологическую помощь

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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По данным замминистра Минздрава, солдаты страдают от стресса после травматических ситуаций и им нужна поддержка для восстановления эмоционального равновесия.
Только в 2023 году около 10 тысяч жителей посетили медико-психологические консультации в рамках программы, из них 300 — это участники СВО. На сегодняшний день в области работают 58 кабинетов, которые были открыты летом 2023 года.
«Обратиться по поводу стресса из-за предстоящей операции, тяжелой хронической болезни, семейных проблем, рабочих, школьных конфликтов может любой житель региона. Направляют на прием участковые врачи. Можно записаться на консультацию и самостоятельно в регистратуре. Сегодня работают уже 58 таких кабинетов, из них 26 — в районах области», — уточнили в министерстве.