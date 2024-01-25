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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

За 2 года количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

25 января 2024, 04:25
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

Количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства Алексея Колмакова.

В 2023 году в регионе восстановили права 2139 дольщиков. Часть получили свои квартиры, другие получили компенсации за непостроенное жилье.

На начало 2022 года в регионе насчитывалось 124 долгостроя, сейчас в списке — 10 объектов с 1668 пострадавшими.

При участии «Фонда развития территорий» восстановлены права дольщиков 35 долгостроев. Восемь домов строят, по остальным 27 долгостроям приняты решения о выплате компенсаций. 2199 человек получили выплаты — всего более 5, 3 млрд рублей.

Всего в Новосибирской области с 2010 года закрыли вопросы по 198 проблемным объектам.

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