За 2 года количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В 2023 году в регионе восстановили права 2139 дольщиков. Часть получили свои квартиры, другие получили компенсации за непостроенное жилье.
На начало 2022 года в регионе насчитывалось 124 долгостроя, сейчас в списке — 10 объектов с 1668 пострадавшими.
При участии «Фонда развития территорий» восстановлены права дольщиков 35 долгостроев. Восемь домов строят, по остальным 27 долгостроям приняты решения о выплате компенсаций. 2199 человек получили выплаты — всего более 5, 3 млрд рублей.
Всего в Новосибирской области с 2010 года закрыли вопросы по 198 проблемным объектам.