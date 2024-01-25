За 2 года количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

Количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз

Количество долгостроев в Новосибирской области уменьшилось почти в 10 раз. Об этом 25 января сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства Алексея Колмакова.