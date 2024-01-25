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Updated Сегодня, 03:27

Жениться в НСО стали меньше, но это соответствует общей тенденции по СФО

Жители Новосибирской области стали меньше жениться

25 января 2024, 02:49
Фото: РИА «Восток-Медиа»
Жениться в НСО стали меньше, но это соответствует общей тенденции по СФО

В Новосибирской области стали меньше жениться

С января по октябрь 2023 года в Новосибирской области заключили более 16,7 тысяч браков. За аналогичный период 2022 года этот показатель был выше — 18,1 тысяча браков. Такие данные опубликовал Росстат.

Это второй показатель по СФО после Красноярского края (17,6 тысячи брака за 10 месяцев 2023-го, 17,9 тысячи — за 10 месяцев 2022-го).

Снижение количества браков характерно для всего СФО. В 10 субъектах Сибири за 10 месяцев 2023 года заключили более 97 тысяч браков, за аналогичный период 2022 года — 105,4 тысячи.

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В пересчете на 1000 населения Новосибирская область соответствует общей тенденции снижения количества браков по СФО (за год падение количества браков на 0,6 на 1000 населения). Ощутимее всего этот показатель упал в Республике Тыва (на 1,5 брака на 1000 населения), в Хакасии (на 1,2 брака), в Омской области (на 0,9 брака).

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#Общество#Новосибирская область#Статистика#Свадьба#Загс#Брак#Алёна Рогонова
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