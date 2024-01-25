Жители Новосибирской области стали меньше жениться

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Published Сегодня, 02:49
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Это второй показатель по СФО после Красноярского края (17,6 тысячи брака за 10 месяцев 2023-го, 17,9 тысячи — за 10 месяцев 2022-го).
Снижение количества браков характерно для всего СФО. В 10 субъектах Сибири за 10 месяцев 2023 года заключили более 97 тысяч браков, за аналогичный период 2022 года — 105,4 тысячи.
В пересчете на 1000 населения Новосибирская область соответствует общей тенденции снижения количества браков по СФО (за год падение количества браков на 0,6 на 1000 населения). Ощутимее всего этот показатель упал в Республике Тыва (на 1,5 брака на 1000 населения), в Хакасии (на 1,2 брака), в Омской области (на 0,9 брака).