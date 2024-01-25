Жители Новосибирской области стали меньше жениться

В пересчете на 1000 населения Новосибирская область соответствует общей тенденции снижения количества браков по СФО (за год падение количества браков на 0,6 на 1000 населения). Ощутимее всего этот показатель упал в Республике Тыва (на 1,5 брака на 1000 населения), в Хакасии (на 1,2 брака), в Омской области (на 0,9 брака).