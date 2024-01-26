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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

По мнению Сергея Сёмки, в авариях отчасти виноваты и жители — именно они голосуют за сумму, которую будут платить за содержание жилья

«4 слесаря на 100 домов»: почему аварии ЖКХ становятся бедствием для Новосибирска

26 января 2024, 05:53
Фото: Артем Васильев / atas.info
По мнению Сергея Сёмки, в авариях отчасти виноваты и жители — именно они голосуют за сумму, которую будут платить за содержание жилья

Вице-губернатор объяснил коммунальные катастрофы в Новосибирске

Штат некоторых управляющих компаний укомплектован неполностью, и это стало ясно в процессе ликвидации последствий коммунальных коллапсов на левом берегу Новосибирска.

Масштабные коммунальные аварии в Новосибирске выявили проблемы в работе управляющих организаций, включая нехватку аварийных бригад. У некоторых УК было всего четыре слесаря на более чем 100 многоквартирных домов. Об этом 26 января в ходе интервью НГС заявил вице-губернатор Сергей Сёмка, сообщает официальный телеграм-канал Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

По мнению Сёмки, в этом отчасти виноваты и жители — именно они голосуют за сумму, которую будут платить за содержание жилья. Жильцы хотят платить невысокие суммы, поэтому некоторые управляющие компании вынуждены оптимизировать бюджет, в том числе, экономят на персонале.

В январе в Новосибирске произошел ряд громких коммунальных аварий. Правительство региона было вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Травников обвинил некоторые УК в сокрытии реального положения дел.

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