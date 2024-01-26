«4 слесаря на 100 домов»: почему аварии ЖКХ становятся бедствием для Новосибирска

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Масштабные коммунальные аварии в Новосибирске выявили проблемы в работе управляющих организаций, включая нехватку аварийных бригад. У некоторых УК было всего четыре слесаря на более чем 100 многоквартирных домов. Об этом 26 января в ходе интервью НГС заявил вице-губернатор Сергей Сёмка, сообщает официальный телеграм-канал Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
По мнению Сёмки, в этом отчасти виноваты и жители — именно они голосуют за сумму, которую будут платить за содержание жилья. Жильцы хотят платить невысокие суммы, поэтому некоторые управляющие компании вынуждены оптимизировать бюджет, в том числе, экономят на персонале.
В январе в Новосибирске произошел ряд громких коммунальных аварий. Правительство региона было вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Травников обвинил некоторые УК в сокрытии реального положения дел.