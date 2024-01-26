«4 слесаря на 100 домов»: почему аварии ЖКХ становятся бедствием для Новосибирска

Масштабные коммунальные аварии в Новосибирске выявили проблемы в работе управляющих организаций, включая нехватку аварийных бригад. У некоторых УК было всего четыре слесаря на более чем 100 многоквартирных домов. Об этом 26 января в ходе интервью НГС заявил вице-губернатор Сергей Сёмка, сообщает официальный телеграм-канал Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.