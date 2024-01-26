Актера из Новосибирска Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Звезду сериалов «Макс и Гусь», «Оффлайн», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Чёрная весна», «Игра на выживание», а также популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого включили в список украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Причины включения в список — «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» и поддержка России. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сибиряк выражает свою благодарность участникам СВО за возможность заниматься искусством в безопасности. Видео было снято летом 2023 года. Также актер обвиняется в «сознательном нарушении границ Украины», так как он снимался в сериале «Черная весна» в Крыму.
На сайте указаны личные данные актера и его жены. Дата включения Кологривого в список — 29 декабря 2023 года.
Напомним, ранее актер Леонид Ярмольник назвал коллегу Никиту Кологривого дураком. Ярмольник отметил, что ему очень жаль Кологривого, потому что тот не уважает таланты великих актеров.
В последнее время новосибирец стал часто давать интервью и колко высказываться о звездах. Под его хейт попали многие знаменитости, в том числе Саша Бортич, Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский. Также он сказал, что талант многих его коллег — просто переоценен.