Актера из Новосибирска Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Причины включения в список — «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» и поддержка России. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сибиряк выражает свою благодарность участникам СВО за возможность заниматься искусством в безопасности. Видео было снято летом 2023 года. Также актер обвиняется в «сознательном нарушении границ Украины», так как он снимался в сериале «Черная весна» в Крыму.