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Новосибирец еще не комментировал данную новость

Актера из Новосибирска Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

26 января 2024, 09:36
Фото: Скриншот/Подкаст №1
Новосибирец еще не комментировал данную новость
Актер Никита Кологривый внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за покушение на суверенитет Украины и поддержку России.

Звезду сериалов «Макс и Гусь», «Оффлайн», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Чёрная весна», «Игра на выживание», а также популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого включили в список украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Причины включения в список — «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» и поддержка России. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сибиряк выражает свою благодарность участникам СВО за возможность заниматься искусством в безопасности. Видео было снято летом 2023 года. Также актер обвиняется в «сознательном нарушении границ Украины», так как он снимался в сериале «Черная весна» в Крыму.

На сайте указаны личные данные актера и его жены. Дата включения Кологривого в список — 29 декабря 2023 года.

Напомним, ранее актер Леонид Ярмольник назвал коллегу Никиту Кологривого дураком. Ярмольник отметил, что ему очень жаль Кологривого, потому что тот не уважает таланты великих актеров.

В последнее время новосибирец стал часто давать интервью и колко высказываться о звездах. Под его хейт попали многие знаменитости, в том числе Саша Бортич, Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский. Также он сказал, что талант многих его коллег — просто переоценен.

Леонид Ярмольник назвал новосибирского актера Никиту Кологривого дураком
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