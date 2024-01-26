Автобус с пассажирами загорелся на трассе Новосибирск-Новокузнецк

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В пятницу, 26 января, на автотрассе между Новосибирском и Новокузнецком произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
Согласно информации очевидцев, пожар начался неподалеку от села Лебедево, расположенного в Тогучинском районе Новосибирской области. На место прибыли пожарные.
По данным группы, никто не пострадал из-за оперативных действий водителя. Некоторые пассажиры смогли продолжить поездку на других машинах, которые двигались в том же направлении. Официально в ГИБДД и МЧС региона информацию еще не прокомментировали.