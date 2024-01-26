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Published Сегодня, 04:58

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Пострадавших нет

Автобус с пассажирами загорелся на трассе Новосибирск-Новокузнецк

26 января 2024, 04:58
Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК
Пострадавших нет
На трассе Новосибирск-Новокузнецк загорелся пассажирский автобус, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

В пятницу, 26 января, на автотрассе между Новосибирском и Новокузнецком произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Согласно информации очевидцев, пожар начался неподалеку от села Лебедево, расположенного в Тогучинском районе Новосибирской области. На место прибыли пожарные.

По данным группы, никто не пострадал из-за оперативных действий водителя. Некоторые пассажиры смогли продолжить поездку на других машинах, которые двигались в том же направлении. Официально в ГИБДД и МЧС региона информацию еще не прокомментировали.

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