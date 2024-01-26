atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Юрий Каспарян создал экспериментальный проект в стиле блэк-метал

Гитарист КИНО Каспарян создал блэк-метал-проект после поездки под Новосибирском

26 января 2024, 14:24
Фото: ВК / Группа КИНО
Юрий Каспарян создал экспериментальный проект в стиле блэк-метал

Юрий Каспарян создал блэк-метал-проект, вдохновившись трассой Новосибирск-Омск

Легендарный гитарист рок-группы КИНО Юрий Каспарян решил попробовать себя в совершенно новом жанре. Недавно музыкант выпустил сингл в блэк-металлической стилистике.

Информация о выпуске сингла появилась в официальном паблике «Группа КИНО» в социальной сети «ВКонтакте».

«Death Black Doom Gothic Metal проект Юрия Каспаряна KASPARIAN представляет дебютный трек „Under The Siberian Stars“, — указано в тематическом посте.

Сообщается, что Юрий Каспарян давно интересовался мрачными стилями и хотел записать музыку в подобном ключе. Но камнем преткновения стало отсутствие обложки, пока друг не сфотографировал его на трассе Новосибирк-Омск.

Юрий Каспарян предстал в мрачном имиджеЮрий Каспарян предстал в мрачном имидже
Юрий Каспарян предстал в мрачном имидже
Фото: ВК / Группа КИНО

На YouTube-канале проекта Юрия Каспаряна уже появился клип на композицию, а сама песня представлена на всех крупных стриминговых сервисах. Участие в записи также принимали басист Viktor Slede и барабанщик Helig Schultz.

Стоит отметить, что это не первый экспериментальный проект Юрия Каспаряна. «Тяжелой» и сложной музыкой гитарист заинтересовался еще в школе, а впоследствии неоднократно принимал участие в записях авангардного рока.

Самыми известными из них являются «Поп-механика» Сергея Курехина («Трагедия в стиле „рок“, „Господин оформитель“, „Воробьиная оратория“), постпанк-индастриал-коллектив Петля Нестерова („Кто здесь“) и авангард-проект „Новые композиторы“ (Start), одна из композиций которого — „Доктор Мабузе“ — была сочинена барабанщиком КИНО Георгием Гурьяновым. Известна и совместная „авангардная“ запись с Вячеславом Бутусовым „НезаконНоРожденный АльХимик доктор Фауст — Пернатый Змей“.

Скрипачки из Silenzium сыграли про беспечного ангела на берегу Бердского залива
Узнать подробнее

Кроме того, Юрий Каспарян всячески экспериментирует и со звуком «основного» коллектива. Помимо проекта «Симфоническое КИНО», предполагается выход новой версии альбома «Это не любовь» в феврале нынешнего года.

 

Напомним, что сын лидера группы КИНО Александр Цой высказал свои впечатления о Новосибирске.

«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске фанаты хором спели песни Виктора Цоя на концерте группы КИНО В Новосибирске открыли памятник Виктору Цою — где он стоит
#Культура#Общество#Видео#Новосибирск#Артист#Проект#Музыка#Александр Ляхов#Музыкант
Подпишитесь
Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 08:03
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
«4 слесаря на 100 домов»: почему аварии ЖКХ становятся бедствием для Новосибирска
Сегодня, 05:53
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
«Кровь и игрушки»: жительница Новосибирска Алена рассказала про обстановку в Донецке
Сегодня, 07:56