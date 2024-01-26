Гитарист КИНО Каспарян создал блэк-метал-проект после поездки под Новосибирском

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Информация о выпуске сингла появилась в официальном паблике «Группа КИНО» в социальной сети «ВКонтакте».
«Death Black Doom Gothic Metal проект Юрия Каспаряна KASPARIAN представляет дебютный трек „Under The Siberian Stars“, — указано в тематическом посте.
Сообщается, что Юрий Каспарян давно интересовался мрачными стилями и хотел записать музыку в подобном ключе. Но камнем преткновения стало отсутствие обложки, пока друг не сфотографировал его на трассе Новосибирк-Омск.
На YouTube-канале проекта Юрия Каспаряна уже появился клип на композицию, а сама песня представлена на всех крупных стриминговых сервисах. Участие в записи также принимали басист Viktor Slede и барабанщик Helig Schultz.
Стоит отметить, что это не первый экспериментальный проект Юрия Каспаряна. «Тяжелой» и сложной музыкой гитарист заинтересовался еще в школе, а впоследствии неоднократно принимал участие в записях авангардного рока.
Самыми известными из них являются «Поп-механика» Сергея Курехина («Трагедия в стиле „рок“, „Господин оформитель“, „Воробьиная оратория“), постпанк-индастриал-коллектив Петля Нестерова („Кто здесь“) и авангард-проект „Новые композиторы“ (Start), одна из композиций которого — „Доктор Мабузе“ — была сочинена барабанщиком КИНО Георгием Гурьяновым. Известна и совместная „авангардная“ запись с Вячеславом Бутусовым „„НезаконНоРожденный АльХимик доктор Фауст — Пернатый Змей“.
Кроме того, Юрий Каспарян всячески экспериментирует и со звуком «основного» коллектива. Помимо проекта «Симфоническое КИНО», предполагается выход новой версии альбома «Это не любовь» в феврале нынешнего года.
Напомним, что сын лидера группы КИНО Александр Цой высказал свои впечатления о Новосибирске.