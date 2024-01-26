«Кровь и игрушки»: жительница Новосибирска Алена рассказала про обстановку в Донецке

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как рассказала сибирячка Infopro54, продавцы постепенно наводят порядок. Но недавние мрачные события постоянно напоминают о себе.
«До сих пор кровь на асфальте. Жители приносят цветы и игрушки, зажигают свечи. Продавцам очень тяжело работать», — сообщила Алена Махова.
В городе до сих пор сложная обстановка, временами слышны взрывы. «Лучше реже бывать в людных местах», — призналась жительница Новосибирска.
Жительница Новосибирска находится в Донецке в командировке с целью разработки программы психологической реабилитации бойцов СВО.
Напомним, что новосибирские студенты-художники нарисовали углем портреты бойцов СВО.