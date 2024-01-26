atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

На рынок несут цветы и игрушки

«Кровь и игрушки»: жительница Новосибирска Алена рассказала про обстановку в Донецке

26 января 2024, 07:56
Фото: InfoPro54 / Алена Махова
На рынок несут цветы и игрушки

Жительница Новосибирска рассказала про жизнь в Донецке после обстрела ВСУ

В минувшее воскресенье, 21 января, боевики армии ВСУ обстреляли рынок в Донецке. Погибли 27 человек, тридцать находятся в больницах. На месте происшествия побывала жительница Новосибирска Алена Махова.

Как рассказала сибирячка Infopro54, продавцы постепенно наводят порядок. Но недавние мрачные события постоянно напоминают о себе.

«До сих пор кровь на асфальте. Жители приносят цветы и игрушки, зажигают свечи. Продавцам очень тяжело работать», — сообщила Алена Махова.

В городе до сих пор сложная обстановка, временами слышны взрывы. «Лучше реже бывать в людных местах», — призналась жительница Новосибирска.

На асфальте видны следы кровиНа асфальте видны следы крови
На асфальте видны следы крови

Жительница Новосибирска находится в Донецке в командировке с целью разработки программы психологической реабилитации бойцов СВО.

 

Напомним, что новосибирские студенты-художники нарисовали углем портреты бойцов СВО.

Портреты героев СВО нарисовали углем студенты из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Спецоперация#Рынок#Гибель#Донецк#Обстрел#Зона СВО#Александр Ляхов
Подпишитесь
Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 08:03
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Начальник НВВКУ Марковчин назначен замглавнокомандующего Сухопутными войсками
Вчера, 12:00
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет
Вчера, 10:54