Мужчина в кожаной дубленке и меховой шапке пропал в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
Как уточнили волонтеры, Александр Лапченко пропал в Ленинском районе Новосибирска. Ему 42 года. Его местонахождение неизвестно с 22 января 2024 года.
Приметы пропавшего: рост 184, худощавое телосложение, побрит налысо, глаза серо-голубые. Был одет в черную кожаную дубленку с мехом, темные джинсы, зимние ботинки на молнии, шапку из искусственного меха с покрытием из искусственной кожи.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Александра Лапченко, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.