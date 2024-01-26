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Мужчина пропал

Мужчина в кожаной дубленке и меховой шапке пропал в Новосибирске

26 января 2024, 03:40
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал
В Новосибирске пропал 42-летний мужчина: он ушел в неизвестном направлении в начале недели, о чем сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили волонтеры, Александр Лапченко пропал в Ленинском районе Новосибирска. Ему 42 года. Его местонахождение неизвестно с 22 января 2024 года.

Приметы пропавшего: рост 184, худощавое телосложение, побрит налысо, глаза серо-голубые. Был одет в черную кожаную дубленку с мехом, темные джинсы, зимние ботинки на молнии, шапку из искусственного меха с покрытием из искусственной кожи.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Александра Лапченко, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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