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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Сергей Юдин в Новосибирске 6 декабря 2023 года. Теперь он будет совмещать должности генерального директора двух компаний

Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске

26 января 2024, 08:03
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сергей Юдин в Новосибирске 6 декабря 2023 года. Теперь он будет совмещать должности генерального директора двух компаний

В ГК «ВИС» сменился генеральный директор

Группа «ВИС» сменила генерального директора. Им стал Сергей Юдин, до этого занимавший должности первого заместителя гендиректора и генерального директора строительного дивизиона группы ООО «ПФ „ВИС“». Сергей Юдин будет совмещать должности генерального директора обеих компаний.

Группа «ВИС» сменила генерального директора. Им стал Сергей Юдин, до этого занимавший должности первого заместителя гендиректора и генерального директора строительного дивизиона группы ООО «ПФ „ВИС“». Сергей Юдин будет совмещать должности генерального директора обеих компаний. Об этом 26 января сообщает пресс-служба группы компаний.

Сергей Юдин за время работы в нашем холдинге проявил себя как талантливый организатор и эффективный управленец. В прошедшем году почти вдвое увеличились объемы выполненных работ по сравнению с 2022 годом и достигнут положительный финансовый результат», — приводят в сообщении слова Дмитрия Доева.
Сергей Юдин возглавил группу «ВИС»Сергей Юдин возглавил группу «ВИС»
Дмитрий Доев перешел в совет директоровДмитрий Доев перешел в совет директоров
Сергей Юдин возглавил группу «ВИС»
Фото: vis-group.ru

6 декабря 2023 должно было быть завершено строительство четвертого моста в Новосибирске, но этого так и не произошло. В итоге Сергей Юдин в ходе пресс-туда был вынужден назвать откорректированные сроки сдачи четвертого моста. В планах сделать это в четвертом квартале 2024 года.

При строительстве поликлиники в Новосибирске также произошла задержка. По словам ГК «ВИС», это случилось из-за переноса теплотрассы с места, где должна была быть построена поликлиника.

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В группе «ВИС» перечислили объекты, над которым сейчас работают. Кроме четвертого мост через Обь и семи поликлиник в Новосибирске, ГК строит скоростную автомагистраль и водоочистные сооружения в Московской области, медцентр в Якутске, планируют начать сроить мост через реку Лену в Якутии.

Портфель контрактов сформирован до 2047 года и оценивается в сумму свыше 600 млрд рублей, — сказано в сообщении.
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#Бизнес#Экономика#Строительство#Застройщик#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#ВИС#Группа ВИС#4 мост#Алёна Рогонова
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