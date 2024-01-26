Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Группа «ВИС» сменила генерального директора. Им стал Сергей Юдин, до этого занимавший должности первого заместителя гендиректора и генерального директора строительного дивизиона группы ООО «ПФ „ВИС“». Сергей Юдин будет совмещать должности генерального директора обеих компаний. Об этом 26 января сообщает пресс-служба группы компаний.
Сергей Юдин за время работы в нашем холдинге проявил себя как талантливый организатор и эффективный управленец. В прошедшем году почти вдвое увеличились объемы выполненных работ по сравнению с 2022 годом и достигнут положительный финансовый результат», — приводят в сообщении слова Дмитрия Доева.
6 декабря 2023 должно было быть завершено строительство четвертого моста в Новосибирске, но этого так и не произошло. В итоге Сергей Юдин в ходе пресс-туда был вынужден назвать откорректированные сроки сдачи четвертого моста. В планах сделать это в четвертом квартале 2024 года.
При строительстве поликлиники в Новосибирске также произошла задержка. По словам ГК «ВИС», это случилось из-за переноса теплотрассы с места, где должна была быть построена поликлиника.
В группе «ВИС» перечислили объекты, над которым сейчас работают. Кроме четвертого мост через Обь и семи поликлиник в Новосибирске, ГК строит скоростную автомагистраль и водоочистные сооружения в Московской области, медцентр в Якутске, планируют начать сроить мост через реку Лену в Якутии.
Портфель контрактов сформирован до 2047 года и оценивается в сумму свыше 600 млрд рублей, — сказано в сообщении.