Назначен новый гендиректор группы ВИС — застройщика четвертого моста в Новосибирске

6 декабря 2023 должно было быть завершено строительство четвертого моста в Новосибирске, но этого так и не произошло. В итоге Сергей Юдин в ходе пресс-туда был вынужден назвать откорректированные сроки сдачи четвертого моста. В планах сделать это в четвертом квартале 2024 года.