Новосибирец на экскаваторе провалился под лед в Томской области

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В Томской области произошел трагичный инцидент, связанный с предположительной гибелью водителя экскаватора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.
Инцидент произошел ночью 25 января на автодороге в районе села Могильный Мыс — Парабель-Каргасок. Водитель экскаватора провалился под лед вместе с машиной.
На данный момент производится поиск его тела водолазами. Сообщается, что погибший был жителем Новосибирска и имел большой опыт работы на бульдозере.