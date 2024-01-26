atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:37

Published Сегодня, 01:37

Modified Сегодня, 01:39

Updated Сегодня, 01:39

Вероятно, он погиб

Новосибирец на экскаваторе провалился под лед в Томской области

26 января 2024, 01:37
Фото: СУ СКР по Томской области
Вероятно, он погиб
Водитель экскаватора из Новосибирска провалился под лед в Томской области: возбуждено уголовное дело, сообщают в СУ СКР по региону.

В Томской области произошел трагичный инцидент, связанный с предположительной гибелью водителя экскаватора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.

Инцидент произошел ночью 25 января на автодороге в районе села Могильный Мыс — Парабель-Каргасок. Водитель экскаватора провалился под лед вместе с машиной.

На данный момент производится поиск его тела водолазами. Сообщается, что погибший был жителем Новосибирска и имел большой опыт работы на бульдозере.

Названы самые опасные дороги в Новосибирске по рейтингу ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Резкий рост числа ДТП: названы самые гиблые районы в Новосибирской областиДва человека погибли в ДТП с маршруткой, ехавшей до Новосибирска«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах
#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погибший#Эмилия Губарева#СКР#Томск
Подпишитесь
Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды
Сегодня, 03:05
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
«Было грустно»: аспирант-пакистанец рассказал о впечатлении от снежного Новосибирска
Вчера, 06:34
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет
Вчера, 10:54