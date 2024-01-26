Новосибирские бойцы СВО переквалифицируются в учителей

Как сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в настоящий момент обучение прошли одиннадцать человек на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, организаций среднего профессионального образования и Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.