Новосибирские бойцы СВО переквалифицируются в учителей

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Как сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в настоящий момент обучение прошли одиннадцать человек на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, организаций среднего профессионального образования и Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
«Четыре человека выбрали программы обучения, получив специальности, позволяющие им преподавать в школе либо в колледже. Им уже вручены дипломы. Еще 24 человека подали заявки на получение рабочих специальностей, самой популярной из них является сварщик», — цитирует министра образования VN.ru.
Одним из получивших новую профессию стал Андрей Прокофьев, проведший классный час в школе №121 Новосибирска. Мужчина намерен преподавать историю. Еще один боец СВО — бердчанин Андрей Кочубеев — расскажет детям про ОБЖ.
Напомним, что новосибирским бойцам СВО помогают пройти и психологическую реабилитацию.