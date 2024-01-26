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Новосибирские бойцы СВО будут учить детей в школах

Новосибирские бойцы СВО переквалифицируются в учителей

26 января 2024, 09:00
Фото: 1MI
Новосибирские бойцы СВО будут учить детей в школах

Четыре бойца СВО из Новосибирской области получили профессию учителя

В Новосибирской области продолжает реализовываться «Реабилитационный сертификат по комплексному восстановлению бойцов СВО». В его рамках они могут получить дополнительное образование.

Как сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в настоящий момент обучение прошли одиннадцать человек на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, организаций среднего профессионального образования и Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

«Четыре человека выбрали программы обучения, получив специальности, позволяющие им преподавать в школе либо в колледже. Им уже вручены дипломы. Еще 24 человека подали заявки на получение рабочих специальностей, самой популярной из них является сварщик», — цитирует министра образования VN.ru.
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Одним из получивших новую профессию стал Андрей Прокофьев, проведший классный час в школе №121 Новосибирска. Мужчина намерен преподавать историю. Еще один боец СВО — бердчанин Андрей Кочубеев — расскажет детям про ОБЖ.

Напомним, что новосибирским бойцам СВО помогают пройти и психологическую реабилитацию.


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#Общество#Образование#Новосибирск#Спецоперация#Учеба#Учителя#Реабилитация#Александр Ляхов
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