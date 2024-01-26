Новосибирскстат: куриные яйца подешевели на 5 рублей

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как сообщает Новосибирскстат, средняя цена за десяток яиц 22 января составляла 136,56 рубля. При этом 15 января упаковку можно было приобрести за 141,16 рубля. Таким образом, за неделю яйца подешевели на пять рублей.
Однако в целом цена куриных яиц изменилась не сильно. Новосибирцы отдавали 136 рублей за упаковку в католическое Рождество 25 декабря. Аналогично сразу после новогодних каникул 9 января продукт подорожал до 142 рублей.
Напомним, что в магазины Новосибирска пока не завозили яйца из Турции и Ирана.