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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Куриные яйца в новосибирских магазинах дешевеют крайне медленно

Новосибирскстат: куриные яйца подешевели на 5 рублей

26 января 2024, 09:56
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Куриные яйца в новосибирских магазинах дешевеют крайне медленно

В Новосибирской области медленно дешевеют куриные яйца

Стоимость куриных яиц продолжает волновать многих новосибирцев. Между тем, согласно данным статистики, цены на продукт постепенно дешевеют.

Как сообщает Новосибирскстат, средняя цена за десяток яиц 22 января составляла 136,56 рубля. При этом 15 января упаковку можно было приобрести за 141,16 рубля. Таким образом, за неделю яйца подешевели на пять рублей.

Однако в целом цена куриных яиц изменилась не сильно. Новосибирцы отдавали 136 рублей за упаковку в католическое Рождество 25 декабря. Аналогично сразу после новогодних каникул 9 января продукт подорожал до 142 рублей.

Напомним, что в магазины Новосибирска пока не завозили яйца из Турции и Ирана.

Яйца из Турции и Ирана не ввозили в Новосибирск, сообщил Россельхознадзор
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