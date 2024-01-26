Пенсионер с язвой на ноге пропал в Новосибирске — он нуждается в медпомощи

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Судя по ориентировке, Александр Гвоздев исчез в Ленинском районе. Ему 76 лет. С 22 января 2024 года его местонахождение неизвестно.
Приметы сибиряка: рост 162 см, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. Был одет в темно-серую куртку, темно-серые штаны и черные ботинки. Особые приметы: язва на ноге.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.