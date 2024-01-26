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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Мужчину не могут найти

Пенсионер с язвой на ноге пропал в Новосибирске — он нуждается в медпомощи

26 января 2024, 06:14
Фото: ЛизаАлерт
Мужчину не могут найти

Пенсионер с язвой на ноге пропал в Новосибирске

В Новосибирске пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, о чем сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Судя по ориентировке, Александр Гвоздев исчез в Ленинском районе. Ему 76 лет. С 22 января 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы сибиряка: рост 162 см, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. Был одет в темно-серую куртку, темно-серые штаны и черные ботинки. Особые приметы: язва на ноге.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Мужчина в кожаной дубленке и меховой шапке пропал в Новосибирске
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