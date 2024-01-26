Пик еще впереди: магнитная буря обрушится на новосибирцев 26 января

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Магнитная буря вызовется потоком Солнечного ветра: он будет направлен прямо на Землю и достигнет своего пика в 15 часов 26 января.
Магнитная оболочка нашей планеты защищает нас от солнечной радиации, но сила давления солнечного ветра может нарушить ее баланс. В результате оболочка может сжаться, что приведет к магнитной буре.
Ученые предупреждают, что такие дни особенно тяжело переносят метеозависимые люди, беременные женщины и пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется избегать стресса, не перенапрягаться и соблюдать режим дня.