atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Бури влияют на метеозависимых

Пик еще впереди: магнитная буря обрушится на новосибирцев 26 января

26 января 2024, 04:04
Фото: Midjourney
Бури влияют на метеозависимых

Магнитная буря обрушится на жителей Новосибирска 26 января

26 января жителей Новосибирска ожидает сильная магнитная буря: это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Магнитная буря вызовется потоком Солнечного ветра: он будет направлен прямо на Землю и достигнет своего пика в 15 часов 26 января.

Магнитная оболочка нашей планеты защищает нас от солнечной радиации, но сила давления солнечного ветра может нарушить ее баланс. В результате оболочка может сжаться, что приведет к магнитной буре.

Ученые предупреждают, что такие дни особенно тяжело переносят метеозависимые люди, беременные женщины и пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется избегать стресса, не перенапрягаться и соблюдать режим дня.

Сбои в работе навигаторов. Магнитная буря накрыла Новосибирск — ее пик еще впереди
Узнать подробнее
Читайте также:
Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погодыВолчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метеозависимые#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Магнитосфера
Подпишитесь
Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды
Сегодня, 03:05
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Начальник НВВКУ Марковчин назначен замглавнокомандующего Сухопутными войсками
Вчера, 12:00
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет
Вчера, 10:54