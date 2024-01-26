Портреты героев СВО нарисовали углем студенты из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Студенты из Новосибирска, обучающиеся в художественном училище, принимают участие во всероссийском конкурсе творческих работ под названием «Уголь земли Русской».
Их целью было нарисовать портреты героев СВО, чтобы показать жителям региона мужественность и патриотизм военнослужащих. Также на портретах изображены врачи и спасатели, которые помогают населению ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Работы выполнены в технике «рисование углём». Итогом конкурса станет всероссийская передвижная выставка портретов, где каждый сможет увидеть портреты героев нашего времени.