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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:23

Картины написаны углем

Портреты героев СВО нарисовали углем студенты из Новосибирска

26 января 2024, 04:21
Фото: сайт НГХУ
Картины написаны углем
Студенты художественного училища из Новосибирска нарисовали героев СВО. В качестве материала, они использовали только уголь.

Студенты из Новосибирска, обучающиеся в художественном училище, принимают участие во всероссийском конкурсе творческих работ под названием «Уголь земли Русской».

Их целью было нарисовать портреты героев СВО, чтобы показать жителям региона мужественность и патриотизм военнослужащих. Также на портретах изображены врачи и спасатели, которые помогают населению ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Работы выполнены в технике «рисование углём». Итогом конкурса станет всероссийская передвижная выставка портретов, где каждый сможет увидеть портреты героев нашего времени.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Конкурс#Студенты#Портреты#Эмилия Губарева#Участник СВО#Министерство культуры
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