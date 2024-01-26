Появились фото сгоревшего пассажирского автобуса на трассе Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В пятницу, 26 января, произошел пожар в автобусе, когда он находился недалеко от села Лебедево в Тогучинском районе Новосибирской области. На место прибыли пожарные.
По информации ВК-группы «Инцидент Новосибирск», никто не пострадал благодаря оперативным действиям водителя. Появились фото полностью выгоревшего общественного транспорта.
Прокуратура с привлечением специалистов Ространснадзора, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда организована проверка по факту возгорания рейсового автобуса «Толмачево — Новокузнецк». В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства перевозчиком. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.