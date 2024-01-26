atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Пострадавших нет

Появились фото сгоревшего пассажирского автобуса на трассе Новосибирской области

26 января 2024, 07:21
Фото: прокуратура по НСО
Пострадавших нет
На трассе Новосибирск-Новокузнецк загорелся пассажирский автобус. Прокуратура начала проверку.

В пятницу, 26 января, произошел пожар в автобусе, когда он находился недалеко от села Лебедево в Тогучинском районе Новосибирской области. На место прибыли пожарные.

По информации ВК-группы «Инцидент Новосибирск», никто не пострадал благодаря оперативным действиям водителя. Появились фото полностью выгоревшего общественного транспорта.

Фото: Прокуратура НСО

Прокуратура с привлечением специалистов Ространснадзора, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда организована проверка по факту возгорания рейсового автобуса «Толмачево — Новокузнецк». В ходе проверки будет дана оценка соблюдения федерального законодательства перевозчиком. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Автобус с пассажирами загорелся на трассе Новосибирск-Новокузнецк
Узнать подробнее
Читайте также:
Мусоровоз с водителем на ходу загорелся под НовосибирскомКомната в общежитии загорелась в Новосибирске — есть пострадавшие
#Новосибирск#Пожар#МЧС#Автобус#Эмилия Губарева#Пассажиры
Подпишитесь
Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды
Сегодня, 03:05
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Сегодня, 01:31
Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Начальник НВВКУ Марковчин назначен замглавнокомандующего Сухопутными войсками
Вчера, 12:00
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
Вчера, 07:50
Новосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет
Вчера, 10:54