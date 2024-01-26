Пожилой мужчина бесследно исчез под Новосибирском — он мог потерять память

Волонтеры уточнили, что Владимир Плеханов пропал 25 января 2024 года. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не объявился. Ему 64 года. В ориентировке говорится, что мужчина мог потерять память, а также он нуждается в помощи врачей.