Пожилой мужчина бесследно исчез под Новосибирском — он мог потерять память

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Волонтеры уточнили, что Владимир Плеханов пропал 25 января 2024 года. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не объявился. Ему 64 года. В ориентировке говорится, что мужчина мог потерять память, а также он нуждается в помощи врачей.
Приметы пропавшего: рост 173 см, нормальное телосложение, седые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и кожаную кепку.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пожилого человека, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.