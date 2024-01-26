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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Мужчина пропал

Пожилой мужчина бесследно исчез под Новосибирском — он мог потерять память

26 января 2024, 06:57
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал

Новосибирца с потерей памяти ищут волонтеры

В городе Обь Новосибирской области ищут бесследно пропавшего мужчину, с возможной потерей памяти, о чем сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры уточнили, что Владимир Плеханов пропал 25 января 2024 года. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не объявился. Ему 64 года. В ориентировке говорится, что мужчина мог потерять память, а также он нуждается в помощи врачей.

Приметы пропавшего: рост 173 см, нормальное телосложение, седые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и кожаную кепку.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пожилого человека, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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