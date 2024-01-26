Пьяная жительница Новосибирска раскурочила из мести машину земляка

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел на курорте Шерегеш. Будучи сильно пьяной, женщина решила добраться к месту назначения на попутке. Однако в дороге курортница вела себя весьма мерзко, поэтому водитель ее высадил.