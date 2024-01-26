Пьяная жительница Новосибирска раскурочила из мести машину земляка

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел на курорте Шерегеш. Будучи сильно пьяной, женщина решила добраться к месту назначения на попутке. Однако в дороге курортница вела себя весьма мерзко, поэтому водитель ее высадил.
Обидевшись на мужчину, дама нашла автомобиль на парковке. Проколов три колеса, выгнув щетки стеклоочистителя и вывернув зеркала заднего вида, хулиганка успокоилась. Однако водитель, оказавшийся ее земляком, обратился в полицию.
В ходе разбирательства выяснилось, что сибирячка уже привлекалась к административной ответственности. Сумма ущерба устанавливается.
Напомним, что пьяный житель Новосибирска грозился взорвать ГЭС.