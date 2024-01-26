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Сибирячка отомстила за неудачную поездку

Пьяная жительница Новосибирска раскурочила из мести машину земляка

26 января 2024, 06:11
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Сибирячка отомстила за неудачную поездку

Жительница Новосибирска подозревается в повреждении машины из мести

Жительницу Новосибирска могут привлечь к административной ответственности за порчу чужого имущества. Сибирячка подозревается в повреждении машины.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел на курорте Шерегеш. Будучи сильно пьяной, женщина решила добраться к месту назначения на попутке. Однако в дороге курортница вела себя весьма мерзко, поэтому водитель ее высадил.

Обидевшись на мужчину, дама нашла автомобиль на парковке. Проколов три колеса, выгнув щетки стеклоочистителя и вывернув зеркала заднего вида, хулиганка успокоилась. Однако водитель, оказавшийся ее земляком, обратился в полицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что сибирячка уже привлекалась к административной ответственности. Сумма ущерба устанавливается.

Напомним, что пьяный житель Новосибирска грозился взорвать ГЭС.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Вандализм#Алкогольное опьянение#Шерегеш#Александр Ляхов#Хулиганство
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