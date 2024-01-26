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Кто получал больше штрафных

Рейтинг главных «штрафников» ХК «Сибирь» составили в Новосибирске

26 января 2024, 01:21
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВК
Кто получал больше штрафных
В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» были наказаны семь игроков за нарушения правил: называем имена.

Хоккейный клуб «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. 26 января команда сыграет против «Северстали». Издание «АиФ-Новосибирск» проанализировало статистику игроков и сколько времени они провели на скамейке из-за нарушений правил.

Так, нападающий Тейлор Бэк участвовал в 51 игре. За это время он получил 44 минуты дисциплинарных наказаний. По забитым голам канадец занимает второе место в команде, отличившись 13 раз.

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По количеству заброшенных шайб Тейлора опередил другой канадский игрок — Энди Андреофф (20). Он провел на скамейке из-за штрафов 39 минут.

Также в пятерку самых наказанных хоккеистов вошли нападающие Максим Сушко (28 минут), Никита Шашков (22 минуты) и Алексей Яковлев (20 минут).

Среди защитников чаще всего штрафы получали Федор Гордеев и Егор Аланов. Первый провел на скамейке 37 минут в 42 матчах, а второй — 20 минут в 54 играх.

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#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Эмилия Губарева
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