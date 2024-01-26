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Боец сталкивается с проблемами

Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске

26 января 2024, 01:31
Фото: Midjourney
Боец сталкивается с проблемами
Участники спецоперации после возвращения сталкиваются с определенными психологическими проблемами, о чем сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Одной из наиболее распространенных проблем является посттравматическое стрессовое расстройство, которое проявляется в негативных эмоциях, мыслях и воспоминаниях, связанных с травматическим событием.

Кроме того, бойцы испытывают тревогу, страх и даже чувство вины за то, что им удалось выжить, в то время как их товарищи погибли. После боевых действий будущее может казаться неопределенным и неясным.

Основная работа психологов заключается в помощи справиться с этими проблемами. Только в 2023 году около 300 военнослужащих обратились за поддержкой и помощью, сообщила замглавы областного минздрава Лада Шалыгина.

Медико-психологические кабинеты открыли в регионе с лета 2023 года. На данный момент их число достигло 58, в том числе 26 в районах Новосибирской области.

В Новосибирской области 300 участников СВО получили психологическую помощь
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