Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Одной из наиболее распространенных проблем является посттравматическое стрессовое расстройство, которое проявляется в негативных эмоциях, мыслях и воспоминаниях, связанных с травматическим событием.
Кроме того, бойцы испытывают тревогу, страх и даже чувство вины за то, что им удалось выжить, в то время как их товарищи погибли. После боевых действий будущее может казаться неопределенным и неясным.
Основная работа психологов заключается в помощи справиться с этими проблемами. Только в 2023 году около 300 военнослужащих обратились за поддержкой и помощью, сообщила замглавы областного минздрава Лада Шалыгина.
Медико-психологические кабинеты открыли в регионе с лета 2023 года. На данный момент их число достигло 58, в том числе 26 в районах Новосибирской области.