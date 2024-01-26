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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:40

Сбежавшим из колонии в Новосибирске преступникам дали по 2 года строгого режима

Сбежавших из колонии-поселения преступников осудили на 2 года строгого режима

26 января 2024, 09:34
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI

Сбежавшим из колонии в Новосибирске преступникам дали по 2 года строгого режима

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор двум заключенным колонии–поселения ФКУ ИК–8 ГУФСИН России за побег из колонии-поселения. Игоря Кащенко и Сергея Усарова признали виновными по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

20 октября 2022 года Кащенко и Усаров сбежали с выездного объекта колонии — АО «Новосибирского инструментального завода» на улице Большевистская, 177. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

В момент побега мужчины были пьяны.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Мужчин задержали через трое суток в разное время отдельно друг от друга. Кащенко нашли в Барнауле, Усарова — в Новосибирске. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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