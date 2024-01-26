Сбежавших из колонии-поселения преступников осудили на 2 года строгого режима

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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20 октября 2022 года Кащенко и Усаров сбежали с выездного объекта колонии — АО «Новосибирского инструментального завода» на улице Большевистская, 177. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
В момент побега мужчины были пьяны.
Мужчин задержали через трое суток в разное время отдельно друг от друга. Кащенко нашли в Барнауле, Усарова — в Новосибирске. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.