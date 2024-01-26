Суд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе компании. Так, свежие овощи и сырое мясо заносили в одну дверь, еду готовили в одном цехе, посуду и инвентарь не обрабатывали, температурный режим хранения продукции не регистрировали и т. д.