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Суд вынес решение по массовому отравлению роллами в Новосибирске

Суд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы

26 января 2024, 02:39
Фото: 1MI

Суд вынес решение по массовому отравлению роллами в Новосибирске

25 января Советский районный суд Новосибирска вынес решение в отношении производителя роллов, по вине которого отравились несколько человек. ООО «ТЭСЛИМ» признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Решение опубликовано на сайте районного суда.

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе компании. Так, свежие овощи и сырое мясо заносили в одну дверь, еду готовили в одном цехе, посуду и инвентарь не обрабатывали, температурный режим хранения продукции не регистрировали и т. д.

Было выявлено 25 случаев заболевания острой кишечной инфекции. Представитель компании на заседании свою вину признал.

Санкции статьи подразумевают штраф для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Суд решил не штрафовать компанию и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток, до 18 февраля 2024 года.

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Ранее несколько новосибирцев отравились роллами в местном ТЦ. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, происшествием заинтересовались в СУ СКР по Новосибирской области.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Здоровье#Роспотребнадзор#Отравление#Доследственная проверка#Алёна Рогонова
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