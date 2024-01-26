Суд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе компании. Так, свежие овощи и сырое мясо заносили в одну дверь, еду готовили в одном цехе, посуду и инвентарь не обрабатывали, температурный режим хранения продукции не регистрировали и т. д.
Было выявлено 25 случаев заболевания острой кишечной инфекции. Представитель компании на заседании свою вину признал.
Санкции статьи подразумевают штраф для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.
Суд решил не штрафовать компанию и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток, до 18 февраля 2024 года.
Ранее несколько новосибирцев отравились роллами в местном ТЦ. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, происшествием заинтересовались в СУ СКР по Новосибирской области.