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В Новосибирске готовятся запустить троллейбус до «Стрижей» весной-2024

Троллейбус до «Стрижей» готовятся запустить в Новосибирске на четыре месяца

26 января 2024, 03:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В Новосибирске готовятся запустить троллейбус до «Стрижей» весной-2024

Власти Новосибирска ищут перевозчика по троллейбусному маршруту № 5 «Микрорайон „Стрижи“ — Ул. Ленинградская». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Победитель торгов будет обслуживать маршрут с 1 марта по 30 июня 2024 года.

Маршрут будет пролегать по улицам: от микрорайона «Стрижи», по ул. Кубовая, ул. Кедровая, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, Красный проспект, пл. Калинина, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Воскова, ул. Ленинградская.

В обратном направлении троллейбусы будут ходить по ул. Ленинградская, ул. Лобова, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, пл. Калинина, Красный проспект, ул. Аэропорт, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, ул. Кубовая, микрорайон «Стрижи».

Максимальное количество троллейбусов — 25. Начальная цена контракта — 91 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 5 февраля.

Ранее Atas.info сообщал, что неподалеку от «Стрижей» находится одно из самых усиленно охраняемых заведений в Сибири — психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Маршруты#Алёна Рогонова
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