Троллейбус до «Стрижей» готовятся запустить в Новосибирске на четыре месяца

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Победитель торгов будет обслуживать маршрут с 1 марта по 30 июня 2024 года.
Маршрут будет пролегать по улицам: от микрорайона «Стрижи», по ул. Кубовая, ул. Кедровая, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, Красный проспект, пл. Калинина, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Воскова, ул. Ленинградская.
В обратном направлении троллейбусы будут ходить по ул. Ленинградская, ул. Лобова, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, пл. Калинина, Красный проспект, ул. Аэропорт, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, ул. Кубовая, микрорайон «Стрижи».
Максимальное количество троллейбусов — 25. Начальная цена контракта — 91 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 5 февраля.
Ранее Atas.info сообщал, что неподалеку от «Стрижей» находится одно из самых усиленно охраняемых заведений в Сибири — психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением.