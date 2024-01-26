Ученые из Новосибирска облучили кроликов ради эксперимента

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Целью эксперимента было выяснить, как электромагнитное излучение воздействует на организмы млекопитающих. Сотрудники университета совместно работали с Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.
В результате проведенных исследований было замечено, что электромагнитное излучение оказывает негативное воздействие на организм животных, однако эти изменения были временными. Уже через два месяца организм кроликов полностью восстановился. Важно отметить, что в ходе эксперимента ни один кролик не погиб.
Научные работники университета считают, что полученные результаты могут быть использованы для изучения влияния электромагнитных излучений, таких как сотовая связь, на организм человека, пишет ТАСС.