Ученые из Новосибирска облучили кроликов ради эксперимента

В результате проведенных исследований было замечено, что электромагнитное излучение оказывает негативное воздействие на организм животных, однако эти изменения были временными. Уже через два месяца организм кроликов полностью восстановился. Важно отметить, что в ходе эксперимента ни один кролик не погиб.