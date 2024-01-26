В новосибирской мэрии встали на защиту учителей гимназии №10 после пожара

Гимназист отправил письмо в редакцию precedent.tv, в котором заявил, что эвакуация якобы велась из рук вон плохо, а сигнализацию попросту забыли включить. Преподаватели записывали видео на гаджеты, не обращая внимания на детей. При этом часть учеников узнала о возгорании поздно, так как находилась в актовом зале, либо в туалетах.