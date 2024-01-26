В новосибирской мэрии встали на защиту учителей гимназии №10 после пожара

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Гимназист отправил письмо в редакцию precedent.tv, в котором заявил, что эвакуация якобы велась из рук вон плохо, а сигнализацию попросту забыли включить. Преподаватели записывали видео на гаджеты, не обращая внимания на детей. При этом часть учеников узнала о возгорании поздно, так как находилась в актовом зале, либо в туалетах.
«Поняли только по дыму, а эвакуироваться не могли! Потому что половина эвакуационных выходов была закрыта», — описал бедственное положение ученик десятого класса.
Однако в администрации города Новосибирска в ответ на запрос издания сообщили, что система оповещения сработала в 11:37 — через четыре, а не шесть минут, как заявлял старшеклассник. Самостоятельный выход гимназистов тоже объяснили другими факторами.
«Часть учащихся не успели пройти в учебные кабинеты, оставаясь в коридорах. Этим объясняется их самостоятельный выход из здания гимназии, что предписывает алгоритм действий учащегося при пожаре», — ответили в мэрии.
Кроме того, в городской администрации добавили, что тренировочные эвакуационные мероприятия проводятся в гимназии №10 регулярно, а пожарная сигнализация полностью исправна.
Напомним, что новосибирские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в подвале «десятки». В нем арендовала помещение частная охранная школа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже потребовал выяснить все обстоятельства сдачи помещения совершенно посторонним людям.