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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Эвакуация гимназистов прошла согласно алгоритму

В новосибирской мэрии встали на защиту учителей гимназии №10 после пожара

26 января 2024, 11:11
Фото: precedent.tv
Эвакуация гимназистов прошла согласно алгоритму

Мэрия Новосибирска объяснила самостоятельную эвакуацию детей из гимназии №10

18 января в подвальном помещении гимназии №10 в Новосибирске возник пожар. Из-за задымления учеников пришлось экстренно выводить на улицу. Один из них раскритиковал действия учителей во время эвакуации. В мэрии отреагировали на обвинения.

Гимназист отправил письмо в редакцию precedent.tv, в котором заявил, что эвакуация якобы велась из рук вон плохо, а сигнализацию попросту забыли включить. Преподаватели записывали видео на гаджеты, не обращая внимания на детей. При этом часть учеников узнала о возгорании поздно, так как находилась в актовом зале, либо в туалетах.

«Поняли только по дыму, а эвакуироваться не могли! Потому что половина эвакуационных выходов была закрыта», — описал бедственное положение ученик десятого класса.
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Однако в администрации города Новосибирска в ответ на запрос издания сообщили, что система оповещения сработала в 11:37 — через четыре, а не шесть минут, как заявлял старшеклассник. Самостоятельный выход гимназистов тоже объяснили другими факторами.

«Часть учащихся не успели пройти в учебные кабинеты, оставаясь в коридорах. Этим объясняется их самостоятельный выход из здания гимназии, что предписывает алгоритм действий учащегося при пожаре», — ответили в мэрии.

Кроме того, в городской администрации добавили, что тренировочные эвакуационные мероприятия проводятся в гимназии №10 регулярно, а пожарная сигнализация полностью исправна.

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Напомним, что новосибирские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в подвале «десятки». В нем арендовала помещение частная охранная школа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже потребовал выяснить все обстоятельства сдачи помещения совершенно посторонним людям.

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