Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды

По данным сайта «Яндекс. Погоды», в субботу, 27 января в Новосибирске ожидается -5 днем и -7 ночью. Также пройдет небольшой снег. В воскресенье, 28 января синоптики прогнозируют -6 в дневное время и -12 в ночное. Пройдет небольшой снег.