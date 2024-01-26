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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Тепло будет в регионе

Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды

26 января 2024, 03:05
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Тепло будет в регионе

В Новосибирске на выходных выпадет снег и потеплеет до -7 градусов

В Новосибирской области снова потеплеет: в регионе ожидается -7 градусов, а также небольшой снег. Изучаем прогноз погоды от синоптиков на выходные 27 и 28 января 2024.

По данным сайта «Яндекс. Погоды», в субботу, 27 января в Новосибирске ожидается -5 днем и -7 ночью. Также пройдет небольшой снег. В воскресенье, 28 января синоптики прогнозируют -6 в дневное время и -12 в ночное. Пройдет небольшой снег.

Gismeteo обещает 27 января утром -9, днем -7, а ночью -8. 28 января будет -7 днем. Все выходные пройдет небольшой снег.

Сайт world-weather дает аналогичный прогноз погоды: -7 в субботу и воскресенье днем, но снег будет только 28 числа. Многие новосибирцы сравнивают такую погоду с весной.

А вот «Западно-Сибирский» УГМС дает более суровый прогноз погоды: ночью 27 января будет -8…-13, местами по Новосибирской области -22. Днем -5…-10, местами -15. Ночью 28 января -17…-22, а местами -9…-14. Днем ожидается -12…-17, местами -6…-11.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Зима#Эмилия Губарева
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