Весна опять пришла: в Новосибирске снова потеплеет — смотрим прогноз погоды

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По данным сайта «Яндекс. Погоды», в субботу, 27 января в Новосибирске ожидается -5 днем и -7 ночью. Также пройдет небольшой снег. В воскресенье, 28 января синоптики прогнозируют -6 в дневное время и -12 в ночное. Пройдет небольшой снег.
Gismeteo обещает 27 января утром -9, днем -7, а ночью -8. 28 января будет -7 днем. Все выходные пройдет небольшой снег.
Сайт world-weather дает аналогичный прогноз погоды: -7 в субботу и воскресенье днем, но снег будет только 28 числа. Многие новосибирцы сравнивают такую погоду с весной.
А вот «Западно-Сибирский» УГМС дает более суровый прогноз погоды: ночью 27 января будет -8…-13, местами по Новосибирской области -22. Днем -5…-10, местами -15. Ночью 28 января -17…-22, а местами -9…-14. Днем ожидается -12…-17, местами -6…-11.