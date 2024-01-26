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Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Волчья Луна станет первым полнолунием года

Волчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января

26 января 2024, 01:30
Фото: starwalk.space
Волчья Луна станет первым полнолунием года

Волчью Луну увидят новосибирцы 26 января

В конце января жители Новосибирска увидят первое полнолуние наступившего 2024 года. Оно носит весьма необычное название — Волчья Луна.

Наблюдать полную луну новосибирцы смогут вечером 26 января.

«Первое полнолуние из тринадцати наступит 26 января в 18.54 по новосибирскому времени. При этом Луну можно будет наблюдать в небе до поздней ночи» — рассказал Atas.Info специалист Большого новосибирского планетария, член совета новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Название связано с тем, что естественный спутник Земли будет хорошо видно в Северном полушарии, для которого зачастую характерен суровый климат и лесистая местность с дикими животными. Поэтому для многих европейцев стало привычным ассоциировать яркую Луну с воющими на нее волками. К тому же, именно по ночам хищники могли задрать домашний скот или заплутавшего путника.

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Однако бояться такого пугающего названия не стоит. Ведь вечернее полнолуние обещает быть очень красивым.

«На этот раз Луна задержится в небе и будет очень яркой. В этот вечер влюбленные могут прогуляться вдвоем и надолго запомнить связанные с этим прекрасные моменты», — считает Олег Кашин.

Напомним, что новосибирцев вновь начали атаковать магнитные бури.

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#Эксклюзив#Новосибирск#Космос#Луна#Астрономия#Полнолуние#Александр Ляхов
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