Волчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января

Название связано с тем, что естественный спутник Земли будет хорошо видно в Северном полушарии, для которого зачастую характерен суровый климат и лесистая местность с дикими животными. Поэтому для многих европейцев стало привычным ассоциировать яркую Луну с воющими на нее волками. К тому же, именно по ночам хищники могли задрать домашний скот или заплутавшего путника.