Волчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января

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Наблюдать полную луну новосибирцы смогут вечером 26 января.
«Первое полнолуние из тринадцати наступит 26 января в 18.54 по новосибирскому времени. При этом Луну можно будет наблюдать в небе до поздней ночи» — рассказал Atas.Info специалист Большого новосибирского планетария, член совета новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Название связано с тем, что естественный спутник Земли будет хорошо видно в Северном полушарии, для которого зачастую характерен суровый климат и лесистая местность с дикими животными. Поэтому для многих европейцев стало привычным ассоциировать яркую Луну с воющими на нее волками. К тому же, именно по ночам хищники могли задрать домашний скот или заплутавшего путника.
Однако бояться такого пугающего названия не стоит. Ведь вечернее полнолуние обещает быть очень красивым.
«На этот раз Луна задержится в небе и будет очень яркой. В этот вечер влюбленные могут прогуляться вдвоем и надолго запомнить связанные с этим прекрасные моменты», — считает Олег Кашин.
Напомним, что новосибирцев вновь начали атаковать магнитные бури.