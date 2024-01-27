Избранный из Новосибирска: в семье француза и китаянки родился сын Нео

Как-рассказали счастливые родители «МК в Новосибирске», их любовь зародилась в НГУ. Николас учился на медицинском, Фань — на экономическом. По признанию француза, он влюбился в хрупкую китаянку с первого взгляда, когда увидел ее на лестнице общежития. Одногруппник Фань и лучший друг Николаса Мухаммед предложил их познакомить.