Избранный из Новосибирска: в семье француза и китаянки родился сын Нео

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:44
Как-рассказали счастливые родители «МК в Новосибирске», их любовь зародилась в НГУ. Николас учился на медицинском, Фань — на экономическом. По признанию француза, он влюбился в хрупкую китаянку с первого взгляда, когда увидел ее на лестнице общежития. Одногруппник Фань и лучший друг Николаса Мухаммед предложил их познакомить.
«Он спросил, есть ли у меня страничка „ВКонтакте“. Мы начали общаться и переписываться, а через несколько недель поняли, что любим друг друга», — рассказала Фань.
Однажды во время ужина в ресторанчике на улице Ленина Николас сделал Фань предложение. Молодой человек был очень смущен, но девушка сразу же ответила согласием. Уже в июле влюбленные зарегистрировали отношения во Дворце бракосочетаний.
Нынешним летом пара планирует сыграть свадьбу во Франции, на родине жениха. Сейчас они гостят у родных Фань в Китае. Но уже в феврале семья вернется в Новосибирск для завершения учебы и подачи заявления на российское гражданство.
Разница культур молодых людей нисколько не смущает. Они даже любят вместе готовить национальные блюда.
«Главное — любовь и взаимопонимание, поддержка. Из-за еды мы не ссоримся и на ужин может быть как французское, так и китайское блюдо. Готовим и русскую еду», — говорит Фань.
Недавно Николас и Фань стали родителями. Малыша назвали Нео. В свидетельстве о рождении он записан как Нео Николаевич Чиаттони.
Напомним, что в новосибирском ЗАГСе рассказали о необычных именах детей.