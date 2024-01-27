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В счастливом браке француза и китаянки родился сын Нео

Избранный из Новосибирска: в семье француза и китаянки родился сын Нео

27 января 2024, 08:41
Фото: МК в Новосибирске
В счастливом браке француза и китаянки родился сын Нео

В Новосибирске у франко-китайской пары студентов родился сын Нео

Летом 2023 года студент-француз Николас и китайская аспирантка Фань зарегистрировали брак в Новосибирске. В январе этого года у молодоженов родился сын — Нео Николаевич Чиаттони.

Как-рассказали счастливые родители «МК в Новосибирске», их любовь зародилась в НГУ. Николас учился на медицинском, Фань — на экономическом. По признанию француза, он влюбился в хрупкую китаянку с первого взгляда, когда увидел ее на лестнице общежития. Одногруппник Фань и лучший друг Николаса Мухаммед предложил их познакомить.

«Он спросил, есть ли у меня страничка „ВКонтакте“. Мы начали общаться и переписываться, а через несколько недель поняли, что любим друг друга», — рассказала Фань.

Однажды во время ужина в ресторанчике на улице Ленина Николас сделал Фань предложение. Молодой человек был очень смущен, но девушка сразу же ответила согласием. Уже в июле влюбленные зарегистрировали отношения во Дворце бракосочетаний.

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Нынешним летом пара планирует сыграть свадьбу во Франции, на родине жениха. Сейчас они гостят у родных Фань в Китае. Но уже в феврале семья вернется в Новосибирск для завершения учебы и подачи заявления на российское гражданство.

Разница культур молодых людей нисколько не смущает. Они даже любят вместе готовить национальные блюда.

«Главное — любовь и взаимопонимание, поддержка. Из-за еды мы не ссоримся и на ужин может быть как французское, так и китайское блюдо. Готовим и русскую еду», — говорит Фань.
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Недавно Николас и Фань стали родителями. Малыша назвали Нео. В свидетельстве о рождении он записан как Нео Николаевич Чиаттони.

Напомним, что в новосибирском ЗАГСе рассказали о необычных именах детей.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Семья#Студенты#Александр Ляхов
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