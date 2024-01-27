Мужчину с горбом и в камуфляжной одежде ищут в Новосибирске с 10 января 2024

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Александр Стародубов пропал 10 января 2024 года. Он ушел в неизвестном направлении в Заельцовском районе. Ему 62 года. Он нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: горб на спине. Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в коричневую камуфляжную куртку, синие камуфляжные штаны, черные сапоги, красную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.