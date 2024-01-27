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Мужчина пропал в Новосибирске

Мужчину с горбом и в камуфляжной одежде ищут в Новосибирске с 10 января 2024

27 января 2024, 03:27
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в Новосибирске
Волонтеры ищут мужчину, который пропал в Новосибирске более двух недель назад. Подробности сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Александр Стародубов пропал 10 января 2024 года. Он ушел в неизвестном направлении в Заельцовском районе. Ему 62 года. Он нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: горб на спине. Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в коричневую камуфляжную куртку, синие камуфляжные штаны, черные сапоги, красную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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