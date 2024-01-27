Новосибирец получил три года «строгача» за удар пяткой в лицо

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно материалам Ордынского районного суда, мужчина пришел к женщине в дом сильно нетрезвым и потребовал денег у ее кавалера. Когда тот отказался, разозленный сибиряк начал наносить ему удары по всему телу и душить.
«Женщина испугалась за жизнь возлюбленного и отдала Александру Карташову 2,5 тысячи рублей. Но он ударил ее пяткой в область лица, забрал мобильный телефон стоимость 2,7 тысячи рублей и скрылся с места преступления», — сообщается в приговоре суда.
В итоге буйство новосибирца привело его в колонию строгого режима. Он проведет там три года.
Напомним, что пьяная жительница Новосибирска повредила машину высадившего ее водителя.