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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Хулиган получил три года колонии

Новосибирец получил три года «строгача» за удар пяткой в лицо

27 января 2024, 11:18
Фото: 1MI
Хулиган получил три года колонии

Жителя Новосибирской области осудили за избиение пяткой в лицо

Жителя Ордынского района Александра Карташова осудили за разбойное нападение. Мужчина избил знакомую и ее возлюбленного.

Согласно материалам Ордынского районного суда, мужчина пришел к женщине в дом сильно нетрезвым и потребовал денег у ее кавалера. Когда тот отказался, разозленный сибиряк начал наносить ему удары по всему телу и душить.

«Женщина испугалась за жизнь возлюбленного и отдала Александру Карташову 2,5 тысячи рублей. Но он ударил ее пяткой в область лица, забрал мобильный телефон стоимость 2,7 тысячи рублей и скрылся с места преступления», — сообщается в приговоре суда.

В итоге буйство новосибирца привело его в колонию строгого режима. Он проведет там три года.

Напомним, что пьяная жительница Новосибирска повредила машину высадившего ее водителя.

Пьяная жительница Новосибирска раскурочила из мести машину земляка
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Нападение#Избиение#Алкогольное опьянение#Разбой#Ордынский район#Александр Ляхов#Хулиганство
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