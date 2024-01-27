Новосибирский зоопарк изменил время работы с 27 января 2024

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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В связи с увеличением длительности светового дня, Новосибирский зоопарк решил изменить время своей работы начиная с 27 января.
Теперь парк будет открыт для посещения с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 09:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни. Важно отметить, что кассы зоопарка закрываются в 18:00.
Напомним, ранее мы рассказали, как брошенного фламинго спасли в Новосибирской области. Его нашли прошлой осенью — когда выпал снег. Птица могла погибнуть. Сейчас она живет в Новосибирском зоопарке.