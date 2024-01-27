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Зоопарк будет работать в другое время

Новосибирский зоопарк изменил время работы с 27 января 2024

27 января 2024, 03:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Зоопарк будет работать в другое время
Новосибирский зоопарк объявил в своих соцсетях об изменении времени работы с 27 января.

В связи с увеличением длительности светового дня, Новосибирский зоопарк решил изменить время своей работы начиная с 27 января.

Теперь парк будет открыт для посещения с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 09:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни. Важно отметить, что кассы зоопарка закрываются в 18:00.

Напомним, ранее мы рассказали, как брошенного фламинго спасли в Новосибирской области. Его нашли прошлой осенью — когда выпал снег. Птица могла погибнуть. Сейчас она живет в Новосибирском зоопарке.

Брошенного фламинго спасли в Новосибирской области — его поселили в зоопарке
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#Новосибирск#Животные#Билеты#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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