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Мужчину задержали благодаря совместной работе СКР и МВД

В Казахстане задержали новосибирца: он подозревается в расправе над мамой с дочкой

27 января 2024, 07:40
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчину задержали благодаря совместной работе СКР и МВД

Новосибирца, подозреваемого в двойном убийстве, экстрадируют из Казахстана

На территории Республики Казахстан правоохранители задержали объявленного в розыск жителя Новосибирской области. Мужчина подозревается в жестоком убийстве сибирячки и ее пятилетней дочери.

Согласно версии следствия, 20 января жительница Новосибирска вместе с дочкой бесследно исчезли и не выходили на связь. Для их поисков была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. Вскоре в их поле зрения попал 31-летний новосибирец, который после пропажи женщины с ребенком покинул Россию.

В настоящий момент мужчину планируется экстрадировать на территорию Российской Федерации. В ходе расследования полицейские установили, что сибиряк мог помочь своей возможной жертве приобрести автомобиль. Однако следствие пока относится к этому скептически.

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«По нашим данным, машина могла быть приобретена за несколько дней до пропажи и гибели жертв. Сейчас планируется допрос подозреваемого с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, что сбежавших из колонии преступников осудили на два года строгого режима.

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#Происшествия#Дети#Убийство#Розыск#Задержание#Казахстан#Следственный комитет#Гибель#МВД#Следствие#Александр Ляхов
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