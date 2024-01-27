В Казахстане задержали новосибирца: он подозревается в расправе над мамой с дочкой

Согласно версии следствия, 20 января жительница Новосибирска вместе с дочкой бесследно исчезли и не выходили на связь. Для их поисков была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. Вскоре в их поле зрения попал 31-летний новосибирец, который после пропажи женщины с ребенком покинул Россию.