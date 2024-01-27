В Казахстане задержали новосибирца: он подозревается в расправе над мамой с дочкой

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:48
Согласно версии следствия, 20 января жительница Новосибирска вместе с дочкой бесследно исчезли и не выходили на связь. Для их поисков была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. Вскоре в их поле зрения попал 31-летний новосибирец, который после пропажи женщины с ребенком покинул Россию.
В настоящий момент мужчину планируется экстрадировать на территорию Российской Федерации. В ходе расследования полицейские установили, что сибиряк мог помочь своей возможной жертве приобрести автомобиль. Однако следствие пока относится к этому скептически.
«По нашим данным, машина могла быть приобретена за несколько дней до пропажи и гибели жертв. Сейчас планируется допрос подозреваемого с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, что сбежавших из колонии преступников осудили на два года строгого режима.