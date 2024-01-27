В Новосибирске ищут подростка в темно-зеленой куртке

В день исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую удлиненную куртку, черные штаны и кроссовки. О наличии рюкзака или сумки не сообщается. Юсуф Абдукаримов нормального телосложения, черноволос и кареглаз, рост составляет 140-150 сантиметров.