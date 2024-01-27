В Новосибирске ищут подростка в темно-зеленой куртке

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Согласно данным волонтеров, школьник пропал 23 января.
«23 января Юсуф Абдукаримов вышел из дома в Кировском районе. С тех пор он не выходил на связь», — рассказали Atas. Info в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Новосибирской области.
В день исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую удлиненную куртку, черные штаны и кроссовки. О наличии рюкзака или сумки не сообщается. Юсуф Абдукаримов нормального телосложения, черноволос и кареглаз, рост составляет 140-150 сантиметров.
Напомним, что в Новосибирске пропал мужчина с горбом.