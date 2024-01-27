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Подростка ищут четвертые сутки

В Новосибирске ищут подростка в темно-зеленой куртке

27 января 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Подростка ищут четвертые сутки

В Новосибирске пропал 12-летний школьник в темно-зеленой куртке

В Новосибирске волонтеры и полиция ищут двенадцатилетнего Юсцфа Абдукаримова. Мальчик мог пропасть в Кировском районе.

Согласно данным волонтеров, школьник пропал 23 января.

«23 января Юсуф Абдукаримов вышел из дома в Кировском районе. С тех пор он не выходил на связь», — рассказали Atas. Info в поисковом отряде «Лиза Алерт» по Новосибирской области.
Фото: ВК / ЛизаАлерт по НСО

В день исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую удлиненную куртку, черные штаны и кроссовки. О наличии рюкзака или сумки не сообщается. Юсуф Абдукаримов нормального телосложения, черноволос и кареглаз, рост составляет 140-150 сантиметров.

Напомним, что в Новосибирске пропал мужчина с горбом.

Мужчину с горбом и в камуфляжной одежде ищут в Новосибирске с 10 января 2024
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#Происшествия#Новосибирск#Волонтеры#Подростки#Подросток#Поиски
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