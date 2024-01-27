В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной

По версии следствия, мужчина и женщина могли ходить по квартирам в доме на Линейной, 39 и представляться сотрудниками газовой компании. 9 февраля в здании произошел взрыв, унесший жизни пятнадцати человек. Степень влияния действий обвиняемых предстоит установить суду.