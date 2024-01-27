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Взрыв унес жизни 15 человек

В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной

27 января 2024, 13:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Взрыв унес жизни 15 человек

Стала известна дата первого заседания по взрыву газа на Линейной в Новосибирске

Стала известна дата первого судебного заседания над обвиняемыми в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Их действия могли стать причиной взрыва бытового газа в доме на Линейной.

Судебный процесс планируется провести до 7 февраля.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение — материалы дела направлены в суд», — рассказал Сиб.фм адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

Омичей Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

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По версии следствия, мужчина и женщина могли ходить по квартирам в доме на Линейной, 39 и представляться сотрудниками газовой компании. 9 февраля в здании произошел взрыв, унесший жизни пятнадцати человек. Степень влияния действий обвиняемых предстоит установить суду.

Напомним, что на месте взрыва может появиться мемориальная Аллея Памяти.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Газ#Гибель#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Александр Ляхов
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