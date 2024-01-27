В Новосибирске назвали дату первого суда над лжегазовщиками на Линейной

Posted Сегодня, 13:00
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Судебный процесс планируется провести до 7 февраля.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение — материалы дела направлены в суд», — рассказал Сиб.фм адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.
Омичей Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.
По версии следствия, мужчина и женщина могли ходить по квартирам в доме на Линейной, 39 и представляться сотрудниками газовой компании. 9 февраля в здании произошел взрыв, унесший жизни пятнадцати человек. Степень влияния действий обвиняемых предстоит установить суду.
Напомним, что на месте взрыва может появиться мемориальная Аллея Памяти.