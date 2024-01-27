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Не все таксисты ездят легально

В Новосибирске поймали почти 300 водителей с поддельными правами

27 января 2024, 02:20
Фото: 1MI
Не все таксисты ездят легально
В Новосибирске было выявлено около 300 водителей с поддельными правами, подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

В 2023 году в Новосибирске было обнаружено больше 270 случаев подделки водительских удостоверений. За это время было возбуждено более 30 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В МВД напомнили, что за незаконное изготовление водительских прав можно получить наказание в виде ограничения свободы до двух лет, принудительных работ на тот же срок, а также ареста до 6 месяцев или лишения свободы до 2 лет.

Тем, кто использует фальшивые документы для вождения, может грозить ограничение свободы до года, принудительные работы или лишение свободы на год.

Также были выявлены случаи, когда водители вообще не имели водительского удостоверения.

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