В Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Депутат посетил Новосибирск, где встретился со студентами-айтишниками и пообщался со сторонниками. Сперва Владислав Даванков нанес визит в Новосибирский архитектурно-строительный колледж. Он осмотрел аудитории, где идут занятия. Здесь пишут приложения для смартфонов, а также выполняют заказы местных промышленников.
«Обучение включает много практики, что очень важно. Примерно 40% студентов уже на втором-третьем курсе начинают работать, за лучшими из них уже стоит очередь из работодателей. Очень важно, чтобы после окончания колледжа молодые специалисты нашли хорошо оплачиваемую работу здесь, в Новосибирской области, а не ехали в Москву или за рубеж. Для этого нужно равномерно развивать регионы, в том числе сибирские», — сказал Владислав Даванков.
Затем он побывал на площадке предприятия GRINIK ROBOTICS. Значительная часть работников — выпускники местных колледжей и вузов. Здесь они конструируют промышленных роботов.
Завершился визит кандидата в Президенты встречей со сторонниками «Новых людей». Его главной темой стала реформа местного самоуправления.
«Студенты-айтишники шутят, что могут создать искусственный интеллект, который заменит мэра. И город от этого только выиграет. Но если серьёзно, то российским городам нужны прямые выборы мэров. А ещё — понятный механизм отзыва чиновника, который не справляется со своей работой. Например, через оценку людей на „Госуслугах“. Если мэр два года подряд получает неудовлетворительные оценки, то должен оставить свой пост», — уверен Владислав Даванков.
Напомним, что сейчас в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Выборы Президента в России пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года.