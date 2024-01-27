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Кандидат в президенты посетил Новосибирск

В Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»

27 января 2024, 13:14
Фото: Новые люди
Кандидат в президенты посетил Новосибирск
Создавать рабочие места с высокой зарплатой для молодых специалистов в регионах и оценивать чиновников через «Госуслуги» — такие предложения озвучил кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат посетил Новосибирск, где встретился со студентами-айтишниками и пообщался со сторонниками. Сперва Владислав Даванков нанес визит в Новосибирский архитектурно-строительный колледж. Он осмотрел аудитории, где идут занятия. Здесь пишут приложения для смартфонов, а также выполняют заказы местных промышленников.

«Обучение включает много практики, что очень важно. Примерно 40% студентов уже на втором-третьем курсе начинают работать, за лучшими из них уже стоит очередь из работодателей. Очень важно, чтобы после окончания колледжа молодые специалисты нашли хорошо оплачиваемую работу здесь, в Новосибирской области, а не ехали в Москву или за рубеж. Для этого нужно равномерно развивать регионы, в том числе сибирские», — сказал Владислав Даванков.
Владислав Даванков пообщался со студентамиВладислав Даванков пообщался со студентами
Владислав Даванков пообщался со студентамиВладислав Даванков пообщался со студентами
Владислав Даванков пообщался со студентами
Фото: Новые люди

Затем он побывал на площадке предприятия GRINIK ROBOTICS. Значительная часть работников — выпускники местных колледжей и вузов. Здесь они конструируют промышленных роботов.

Кандидат в президенты посетил GRINIK ROBOTICSКандидат в президенты посетил GRINIK ROBOTICS
Кандидат в президенты посетил GRINIK ROBOTICSКандидат в президенты посетил GRINIK ROBOTICS
Кандидат в президенты посетил GRINIK ROBOTICS
Фото: Новые люди

Завершился визит кандидата в Президенты встречей со сторонниками «Новых людей». Его главной темой стала реформа местного самоуправления.

«Студенты-айтишники шутят, что могут создать искусственный интеллект, который заменит мэра. И город от этого только выиграет. Но если серьёзно, то российским городам нужны прямые выборы мэров. А ещё — понятный механизм отзыва чиновника, который не справляется со своей работой. Например, через оценку людей на „Госуслугах“. Если мэр два года подряд получает неудовлетворительные оценки, то должен оставить свой пост», — уверен Владислав Даванков.

Напомним, что сейчас в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы три человека: Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы Президента в России пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2024 года.

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#Политика#Новосибирск#Депутат#Выборы#Чиновник#Алина Гурицкая#Владислав Даванков
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