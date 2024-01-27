В Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»

Депутат посетил Новосибирск, где встретился со студентами-айтишниками и пообщался со сторонниками. Сперва Владислав Даванков нанес визит в Новосибирский архитектурно-строительный колледж. Он осмотрел аудитории, где идут занятия. Здесь пишут приложения для смартфонов, а также выполняют заказы местных промышленников.