Что известно о подозреваемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
20 января в Кировском районе Новосибирске из своей квартиры пропала 39-летняя Ольга с маленькой дочкой. Об ее исчезновении в полицию заявили подруги из Казахстана, которые несколько дней не могли дозвониться до женщины.
Оперативникам удалось выяснить, что Ольга накануне своего исчезновения покупала автомобиль за полтора миллиона рублей. Помогал ей в этом знакомый мужчина. Его и заподозрили в причастности к преступлению. Уже 23 января силовики вышли на след 31-летнего жителя Новосибирска, который был объявлен в межгосударственный розыск.
25 января мужчину задержали при попытке выехать из Казахстана в Узбекистан. Однако он до сих пор не признается в убийствах и говорит, что не знает, где тела матери и дочери.
31-летний подозреваемый родился в селе Совет Вахдатского района Таджикистана. Несколько лет назад приехал в Новосибирск. Якобы, для получения гражданства женился на местной жительнице. У пары двое маленьких детей.
Мужчина участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу, сообщает издание Инфопро54.