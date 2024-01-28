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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Задержанный в двойном убийстве не признается

Что известно о подозреваемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске

28 января 2024, 11:24
Фото: 1MI
Задержанный в двойном убийстве не признается
Мужчину задержали на границе Казахстана и Узбекистана при попытке скрыться от следствия

20 января в Кировском районе Новосибирске из своей квартиры пропала 39-летняя Ольга с маленькой дочкой. Об ее исчезновении в полицию заявили подруги из Казахстана, которые несколько дней не могли дозвониться до женщины.

Оперативникам удалось выяснить, что Ольга накануне своего исчезновения покупала автомобиль за полтора миллиона рублей. Помогал ей в этом знакомый мужчина. Его и заподозрили в причастности к преступлению. Уже 23 января силовики вышли на след 31-летнего жителя Новосибирска, который был объявлен в межгосударственный розыск.

25 января мужчину задержали при попытке выехать из Казахстана в Узбекистан. Однако он до сих пор не признается в убийствах и говорит, что не знает, где тела матери и дочери.

31-летний подозреваемый родился в селе Совет Вахдатского района Таджикистана. Несколько лет назад приехал в Новосибирск. Якобы, для получения гражданства женился на местной жительнице. У пары двое маленьких детей.

Мужчина участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу, сообщает издание Инфопро54.

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#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Задержание#Подробности
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