Эндокринолог рассказала о вреде употребления кефира перед сном

Привычка выпивать перед сном кефир или похожие напитки может стимулировать рост жировой ткани и провоцировать развитие диабета. Эти продукта обладают высоким инсулиновым индексом, что в сочетании с максимальной активностью гормона инсулина в организме в вечернее время приводит к падению уровню глюкозы в крови. В ответ печень увеличивает ее синтез.