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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Употребление кефира может привести к развитию диабета

Эндокринолог рассказала о вреде употребления кефира перед сном

28 января 2024, 04:06
Фото: freepik.com
Употребление кефира может привести к развитию диабета
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Кефир, простокваша или ряженка, выпитые на ночь, отнюдь не безвредны для организма, как это считалось ранее. Врач-эндокринолог Зухра Павлова говорит, что оценивать эти продукты стоит с точки зрения гликемического и инсулинового индекса.

Привычка выпивать перед сном кефир или похожие напитки может стимулировать рост жировой ткани и провоцировать развитие диабета. Эти продукта обладают высоким инсулиновым индексом, что в сочетании с максимальной активностью гормона инсулина в организме в вечернее время приводит к падению уровню глюкозы в крови. В ответ печень увеличивает ее синтез.

Постоянство такого процесса ведет к стойкому повышению уровня сахара в крови, возникновению преддиабета, который в итоге может развиться в полноценное заболевание.

Для вечернего перекуса лучше использовать низкокалорийные продукты: овощи, свежую зелень, семена, пишут «Новые известия».

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#Новосибирск#Диабет#Питание#Диета#Кефир
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