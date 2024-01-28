Эндокринолог рассказала о вреде употребления кефира перед сном

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Кефир, простокваша или ряженка, выпитые на ночь, отнюдь не безвредны для организма, как это считалось ранее. Врач-эндокринолог Зухра Павлова говорит, что оценивать эти продукты стоит с точки зрения гликемического и инсулинового индекса.
Привычка выпивать перед сном кефир или похожие напитки может стимулировать рост жировой ткани и провоцировать развитие диабета. Эти продукта обладают высоким инсулиновым индексом, что в сочетании с максимальной активностью гормона инсулина в организме в вечернее время приводит к падению уровню глюкозы в крови. В ответ печень увеличивает ее синтез.
Постоянство такого процесса ведет к стойкому повышению уровня сахара в крови, возникновению преддиабета, который в итоге может развиться в полноценное заболевание.
Для вечернего перекуса лучше использовать низкокалорийные продукты: овощи, свежую зелень, семена, пишут «Новые известия».