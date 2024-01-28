Лихорадкой Денге заразились восемь жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В 2023 году в Новосибирске было выявлено восемь случаев заболевания лихорадкой Денге. Заболевшие — туристы, ездившие в отпуск в Таиланд, Китай, на Филлипины, в Египет и на Шри-Ланку. Кроме того, один сибиряк заразился тропической малярией в Конгоа, а еще один — тениаринхозом в Египте.
В январе 2024 года завозных случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Ранее новосибирский вирусолог Александр Чепурнов рассказал о вероятности появления зомби-вируса.