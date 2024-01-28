Лихорадкой Денге заразились восемь жителей Новосибирска

В 2023 году в Новосибирске было выявлено восемь случаев заболевания лихорадкой Денге. Заболевшие — туристы, ездившие в отпуск в Таиланд, Китай, на Филлипины, в Египет и на Шри-Ланку. Кроме того, один сибиряк заразился тропической малярией в Конгоа, а еще один — тениаринхозом в Египте.