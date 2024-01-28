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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

От заражения подобными болезнями помогают профилактические прививки

Лихорадкой Денге заразились восемь жителей Новосибирска

28 января 2024, 06:02
Фото: 1MI
От заражения подобными болезнями помогают профилактические прививки
Экзотическое заболевание сибиряки подхватили на отдыхе в жарких странах

В 2023 году в Новосибирске было выявлено восемь случаев заболевания лихорадкой Денге. Заболевшие — туристы, ездившие в отпуск в Таиланд, Китай, на Филлипины, в Египет и на Шри-Ланку. Кроме того, один сибиряк заразился тропической малярией в Конгоа, а еще один — тениаринхозом в Египте.

В январе 2024 года завозных случаев инфекционных заболеваний не зафиксировано, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ранее новосибирский вирусолог Александр Чепурнов рассказал о вероятности появления зомби-вируса.

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#Новосибирск#Заражение#Болезнь#Вирус#Лихорадка Денге
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