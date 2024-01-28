Мигрант хотел отобрать телефон у жительницы Хилокского микрорайона в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Попытка снять на камеру телефона, как женщина-мигрантка, прикрываясь малолетним ребенком, выпрашивает милостыню около Хилокского рынка, едва не закончилось лишением гаджета для одной из местных жительниц. Как только женщина начала съемку, на нее набросился мужчина среднеазиатской внешности и попытался силой забрать смартфон. Предположительно, этот человек выступал в роли охранники попрошайки.
«Кто знает, чем могло все закончиться, будь это вечернее время и будь на улице чуть меньше людей. Где власть?! Где полиция?! Почему мы у себя дома не чувствуем себя спокойно?!», — пишет администратор паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова.
Жители микрорайона не первый год пытаются бороться с засильем мигрантов из Средней Азии, точкой притяжения которых служит Хилокский рынок. В прошлом году мэрия Новосибирска заявила, что будет разработана целая программа повышения качества жизни людей в проблемном микрорайоне. Однако, говорят активисты, подавляющее большинство властных инициатив остается на бумаге.