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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Это далеко не первый случай конфликта местных жителей и приезжих из Средней Азии

Мигрант хотел отобрать телефон у жительницы Хилокского микрорайона в Новосибирске

28 января 2024, 08:29
Фото: vk.com/hilokskaya_street
Это далеко не первый случай конфликта местных жителей и приезжих из Средней Азии
Женщина хотела с помощью видео зафиксировать женщину-попрошайку, которая докучала прохожим, выпрашивая у них деньги

Попытка снять на камеру телефона, как женщина-мигрантка, прикрываясь малолетним ребенком, выпрашивает милостыню около Хилокского рынка, едва не закончилось лишением гаджета для одной из местных жительниц. Как только женщина начала съемку, на нее набросился мужчина среднеазиатской внешности и попытался силой забрать смартфон. Предположительно, этот человек выступал в роли охранники попрошайки.

«Охранник» набросился на женщину сразу, как она начала съемку
Видео: vk.com/hilokskaya_street
«Кто знает, чем могло все закончиться, будь это вечернее время и будь на улице чуть меньше людей. Где власть?! Где полиция?! Почему мы у себя дома не чувствуем себя спокойно?!», — пишет администратор паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» Жанна Олейникова.

Жители микрорайона не первый год пытаются бороться с засильем мигрантов из Средней Азии, точкой притяжения которых служит Хилокский рынок. В прошлом году мэрия Новосибирска заявила, что будет разработана целая программа повышения качества жизни людей в проблемном микрорайоне. Однако, говорят активисты, подавляющее большинство властных инициатив остается на бумаге.

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