Мигрант хотел отобрать телефон у жительницы Хилокского микрорайона в Новосибирске

Попытка снять на камеру телефона, как женщина-мигрантка, прикрываясь малолетним ребенком, выпрашивает милостыню около Хилокского рынка, едва не закончилось лишением гаджета для одной из местных жительниц. Как только женщина начала съемку, на нее набросился мужчина среднеазиатской внешности и попытался силой забрать смартфон. Предположительно, этот человек выступал в роли охранники попрошайки.