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Овец и баранов используют для приготовления традиционных среднеазиатских блюд

Останки баранов, выбрасываемые мигрантами, шокируют жителей Новосибирской области

28 января 2024, 02:28
Фото: 1MI
Овец и баранов используют для приготовления традиционных среднеазиатских блюд
В Коченевском районе продолжают находить все новые и новые останки животных, которых употребляют в пищу приезжие из стран Средней Азии

Жители Коченевского района снова пожаловались на разбросанные внутренности и головы баранов и овец недалеко от дороги. Стихийную свалку обнаружил мужчина, свернувший с оживленной трассы в поля. По словам селян, ранее они уже обращались в администрацию по поводу аналогичных находок в районах сел Новомихайовка, Крутологово, Новокремлевское и Белобородово.

Чиновники вместе в ветеринарами осматривали выброшенные останки, но дальше дело не идет — биологические отходы никто не убирает. Люди опасаются, что в итоге это может привести к вспышке инфекционных заболеваний.

Как предполагают местные жители, останки животных выбрасывают мигранты из среднеазиатского региона, которые забивают скотину для приготовления традиционной еды, сообщает издание Сиб ФМ.

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