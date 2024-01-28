Останки баранов, выбрасываемые мигрантами, шокируют жителей Новосибирской области

Жители Коченевского района снова пожаловались на разбросанные внутренности и головы баранов и овец недалеко от дороги. Стихийную свалку обнаружил мужчина, свернувший с оживленной трассы в поля. По словам селян, ранее они уже обращались в администрацию по поводу аналогичных находок в районах сел Новомихайовка, Крутологово, Новокремлевское и Белобородово.