Останки баранов, выбрасываемые мигрантами, шокируют жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Жители Коченевского района снова пожаловались на разбросанные внутренности и головы баранов и овец недалеко от дороги. Стихийную свалку обнаружил мужчина, свернувший с оживленной трассы в поля. По словам селян, ранее они уже обращались в администрацию по поводу аналогичных находок в районах сел Новомихайовка, Крутологово, Новокремлевское и Белобородово.
Чиновники вместе в ветеринарами осматривали выброшенные останки, но дальше дело не идет — биологические отходы никто не убирает. Люди опасаются, что в итоге это может привести к вспышке инфекционных заболеваний.
Как предполагают местные жители, останки животных выбрасывают мигранты из среднеазиатского региона, которые забивают скотину для приготовления традиционной еды, сообщает издание Сиб ФМ.