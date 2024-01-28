Под Новосибирском насмерть разбился 22-летний водитель «Жигулей»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Молодой человек погиб на трассе Новосибирск-Колывань в воскресенье, 28 января. Автомобиль ВАЗ — 21074, которым управлял 22-летний водитель, вылетел с дороги в правый кювет и врезался в сосну. Парень скончался на месте ДТП. Причины, по которым водитель потерял контроль над машиной, пока неизвестны, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В момент аварии автомобиль двигался со стороны рабочего поселка Колывань в сторону областного центра, добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о резком росте ДТП в Новосибирской области и называли районы с самой пугающей статистикой аварий.