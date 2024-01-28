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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Наезд на дерево стал роковым для молодого водителя

Под Новосибирском насмерть разбился 22-летний водитель «Жигулей»

28 января 2024, 07:12
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Наезд на дерево стал роковым для молодого водителя
Трагедия произошла на автодороге, соединяющей Новосибирск и Колывань

Молодой человек погиб на трассе Новосибирск-Колывань в воскресенье, 28 января. Автомобиль ВАЗ — 21074, которым управлял 22-летний водитель, вылетел с дороги в правый кювет и врезался в сосну. Парень скончался на месте ДТП. Причины, по которым водитель потерял контроль над машиной, пока неизвестны, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В момент аварии автомобиль двигался со стороны рабочего поселка Колывань в сторону областного центра, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о резком росте ДТП в Новосибирской области и называли районы с самой пугающей статистикой аварий.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Водитель#Гибель
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