Под Новосибирском насмерть разбился 22-летний водитель «Жигулей»

Молодой человек погиб на трассе Новосибирск-Колывань в воскресенье, 28 января. Автомобиль ВАЗ — 21074, которым управлял 22-летний водитель, вылетел с дороги в правый кювет и врезался в сосну. Парень скончался на месте ДТП. Причины, по которым водитель потерял контроль над машиной, пока неизвестны, сообщили в региональном управлении ГИБДД.